Malgré l’aide des bienfaiteurs, 2 chiens inséparables refusent de quitter l’endroit où ils ont vu leur maître pour la dernière fois

Pongo et Lily ont perdu tous leurs repères lorsqu’ils ont été abandonnés dans la rue par leur propriétaire. Ils ne pouvaient compter que l’un sur l’autre et sont restés soudés dans cette épreuve. Tristement, ils gardaient toujours l’espoir que leur famille revienne les chercher et refusaient de suivre qui que ce soit.

Suzette Hall et Chloe Teixeira, 2 sauveteuses d’animaux bénévoles, ont uni leurs forces pour capturer Pango et Lily. Ces derniers n’avaient confiance en personne à part en eux-mêmes. Il a donc été difficile de les attraper pour les mettre en sécurité.

Les pauvres ont été laissés dans les rues californiennes par leur ancien maître. Ils n’avaient pas bougé d’une semelle depuis son départ, attendant son retour. Malheureusement, ils ne comprenaient pas qu’ils les avaient abandonnés pour de bon.

« Ils ne se sont jamais quittés, au grand jamais »

Des habitants du quartier les ont remarqués et ont fait plusieurs tentatives pour les mettre à l’abri. Comme les chiens refusaient catégoriquement de les suivre, ils leur ont ramené un panier, de la nourriture et de l’eau. Suzette a eu vent de ce triste récit et est allée sur les lieux. Chloe l’a rejointe sur place pour lui prêter main forte.

Les femmes ont eu beaucoup de mal à capturer les boules de poils, mais après plusieurs tentatives, Pango et Lily ont pu être installés dans leur véhicule. Malgré la peur et l’anxiété que générait cette situation, ils étaient ensemble, et c’est ce qui comptait le plus pour eux : « C'était tellement mignon de voir à quel point ces deux-là étaient liés » témoignait Suzette, relayée par The Dodo.

Chloe Teixeira / Facebook

Un nouveau départ

Les canidés ont été installés chez Chloe en attendant de trouver une famille d’accueil. Suzette a estimé leur âge à environ 6 mois. Ces jeunes boules de poils ont toute la vie pour se reconstruire, malgré un début difficile. Chloe les a décrits comme « super faciles à vivre » et « parfaits ».

Ils n’auront probablement pas de difficultés à trouver une maison pour la vie. En attendant, ils se font bichonner et reçoivent tout l’amour qu’ils méritent de la part de leur sauveteuse.

Chloe Teixeira / Facebook