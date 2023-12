Une association tente d'aider un Pitbull cachectique à passer de la maltraitance à l'espoir d'une nouvelle vie

Un chien victime de maltraitance a été secouru et pris en charge par une association, qui l’aide à présent à remonter la pente, rapporte Prince George Citizen.

Le canidé en question est un Pitbull de 2 ans répondant au nom de Luffy. Chez son ancien maître, il était détenu dans une cave obscure, enfermé dans une cage étroite, sans eau ni nourriture.

Quelqu’un dans le voisinage s’en était rendu compte et avait prévenu les autorités. C’est la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA) qui est intervenue pour lui porter secours.



BC SPCA

Le chien cachectique a passé 4 jours dans la clinique vétérinaire de l’association canadienne de protection animale. Il a été mis sous perfusion, traité contre les parasites et nourri à la seringue, car son état ne lui permettait pas de s’alimenter normalement. « Luffy était tellement affamé qu'on ne pouvait lui donner de la nourriture ou de l'eau que sous la surveillance d'un vétérinaire en raison du risque pour son cerveau et d'autres organes », explique, en effet, Kristen Sumner.

Cette dernière dirige le refuge où Luffy a été placé après son hospitalisation, le centre North Cariboo SPCA en l’occurrence.

« Un grand désir d'apprendre »

Aujourd’hui, le Pitbull se porte mieux et reprend progressivement du poids. Un grand travail doit également être effectué sur son comportement. S’il est doux et confiant à l’égard des humains, il fait de la protection de ressource à cause des privations qu’il avait connues avant son sauvetage.

BC SPCA

« Il fait montre d’un grand désir d'apprendre et est hautement motivé par la nourriture, dit Kristen Sumner. Nous l’aidons à maintenir une routine cohérente et il est enfin suffisamment détendu pour profiter de son grand et confortable lit au lieu de s'inquiéter constamment de son prochain repas. »

Quand Luffy sera totalement remis et castré, il pourra être proposé à l’adoption.