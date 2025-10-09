Malgré 6 ans passés dans un refuge, il n’a fallu que 48 heures pour que ce toutou retrouve littéralement le sourire après son adoption (vidéo)

Dans les refuges, les animaux âgés sont souvent délaissés par les potentiels adoptants. Lorsqu’il a été recueilli par l’association Saving Grace Rescue LBK, Chucky n’était pas vieux, puisqu’il avait 4 ans. Pourtant, il aura fallu 6 longues années pour qu’il retrouve un foyer chaleureux. Malgré tout, en seulement 48 heures dans sa nouvelle famille, le toutou était tout sourire. Littéralement.

L'histoire commence avec Erin et Spencer, les futurs maîtres de Chucky. Le jeune couple au grand cœur s’est donné pour mission d’offrir une seconde chance aux chiens seniors pensionnaires de refuges. C’est ainsi qu’ils ont adopté Rhino, un Pitbull âgé, seulement 2 semaines après leur mariage. Attendant un heureux événement, Erin avait hâte de présenter son bébé à sa boule de poils adorée. Malheureusement, une maladie neurologique a emporté Rhino, privant la jeune femme dévastée de cet instant de complicité.



© sgrlbk / Facebook

Une fois leur deuil surmonté, Erin et Spencer se sentaient prêts à accueillir un nouveau compagnon à 4 pattes dans leur vie. Ils se sont alors rendus au refuge Saving Grace Rescue LBK, l’endroit même où ils avaient adopté Rhino. Le jeune couple a ainsi pu faire la connaissance de Chucky, un toutou senior de 10 ans à l’adorable bouille. Celui-ci était désespérément en quête d’une âme charitable qui le sortirait de son quotidien entre 4 murs, lui qui attendait depuis 6 longues années. Pour le toutou, le miracle a donc eu lieu, lorsque Erin et son mari lui ont ouvert les portes de leur maison et de leur cœur.

La jeune femme a ensuite décidé de partager ce moment avec les abonnés de son compte TikTok @erinxelizabethh. Elle a ainsi posté une vidéo, reprise par Newsweek , où on la voit allongée sur le canapé, en compagnie de Chucky. Ce dernier, ravi d’avoir trouvé une famille, est littéralement tout sourire. Et il ne lui a fallu que 48 heures pour s’épanouir dans son nouveau chez lui, comme l’indique la légende : “Six ans à être ignoré, deux jours à nous montrer tout l'amour qu'il a à donner”.

Avant qu’ils ne rentrent chez eux, le refuge a demandé aux amoureux d’écrire quelques mots sur ce que représentait pour eux l'adoption d’un chien senior . Erin a alors écrit ces mots touchants : “Rhino nous a donné le courage d'ouvrir nos cœurs, et Chucky nous a rappelé pourquoi nous ne voulons plus jamais les fermer. Si vous vous êtes déjà demandé s'il valait mieux adopter un chien âgé plutôt qu'un chiot, voici la vérité : c'est tellement gratifiant.”

A lire aussi : Ce Terre-Neuve qui n'aime pas partager sa mamie décide de bouder en la voyant caresser un autre chien (vidéo)