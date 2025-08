"Maintenant, on ne croirait jamais qu’il s’est passé quelque chose", une vétérinaire sauve sa chienne de la paralysie totale (vidéo)

En tant que vétérinaire, Amanda Mcsharry côtoie de nombreux chiens chaque jour. Elle pose un diagnostic lorsque c’est nécessaire et les soigne du mieux qu’elle le peut. Toutefois, quand sa propre chienne nommée Ruby est tombée malade, elle s’est retrouvée dans une impasse. Elle n’avait jamais été confrontée à de tels symptômes et s’est armée pour mener un véritable parcours du combattant à ses côtés.

Tout a commencé lorsque Amanda est rentrée de Floride après y avoir passé un mois avec Ruby. La mobilité de cette dernière s'est brusquement altérée, ce qui a inquiété sa propriétaire. La vétérinaire a alors supposé que sa chienne de 10 ans souffrait et lui a administré des anti-inflammatoires pour la soulager. Malheureusement, son état a continué à se détériorer.

@amandam76 / TikTok

Une paralysie totale

Finalement, au bout de quelques semaines seulement, Ruby s’est retrouvée totalement paralysée, ne pouvant même plus lever la tête. Amanda a emmené la chienne chez son vétérinaire, qui a supposé qu’elle pouvait avoir une atteinte neurologique. Des examens approfondis ont alors mis en évidence une polyradiculonévrite, soit une pathologie qui touche les nerfs de la moelle épinière.

Elle entraîne une paralysie progressive qui peut néanmoins être résorbée avec de la kinésithérapie, entre autres. Amanda s’est alors donné pour mission d’aider sa chienne à se rétablir et lui a elle-même mobilisé les membres chaque jour pour favoriser sa mobilité. Elle l’a également amenée à des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie avec assiduité.

A lire aussi : La réaction adorable d'un chiot Teckel découvrant son reflet dans le miroir, tiraillé entre l'envie d'en découdre et celle de se faire un nouvel ami (vidéo)

Chaque progrès, même le plus petit, était une victoire pour Amanda et Ruby. Aujourd’hui, après plus de 3 mois, la chienne peut à nouveau marcher seule. Le chemin a été long, parfois difficile, mais Amanda n’a rien lâché pour sa boule de poils. Ses efforts ont fini par payer : « Il y a eu beaucoup de larmes tout au long du processus, surtout lorsqu'elle s'est assise, s'est mise debout et a marché. Maintenant, on ne pourrait jamais croire qu'il s'est passé quelque chose : elle est redevenue normale et c'est toujours la même petite chienne », concluait-elle.