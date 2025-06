Lors d'une journée à la plage, une chienne manque de s’empoisonner avec un résidu toxique oublié depuis 26 ans avant un sauvetage d'urgence

Là où Martin promenait sa chienne, accompagné de plusieurs amis, il s’est produit un grave accident il y a 26 ans ans. En effet, c’est non loin de cet endroit situé à quelques kilomètres de Liverpool, dans le Cheshire (Angleterre), qu’un navire qui avait à son bord des tonnes d’huile de palme a fait naufrage. Au total, ce sont 10 membres de l’équipage qui sont décédés et la quasi-totalité de la marchandise qui est tombée hors du navire. Depuis cette année, des blocs d’huile de palme arrivent régulièrement sur le rivage, rappelant aux habitants et promeneurs le moment historique.

« Molly a trouvé cette chose sur la plage et a commencé à le mâcher »

Martin a vu Molly s’éloignait et pensait au départ qu’elle s’était rendue près d’un animal mort, qui aurait pu être un phoque. Il s’agissait en réalité d’un bloc d’huile de palme. En la rappelant, il a constaté que la Labrador mâchait quelque chose entre ses babines. L’Anglais est revenu sur la scène auprès de Vets Now en ces termes : « Il soufflait une tempête et ma voix ne portait pas, alors j’ai couru pour la rattraper et j’ai réalisé qu’elle en avait pris quelques bouchées ».

La balade s’est poursuivie jusqu’à ce que Martin ait été alerté par des promeneurs.

« On nous a dit à quel point c’était dangereux pour les chiens »

En voyant Molly, un promeneur a tenté de lui enlever le morceau qu’elle mâchouillait, expliquant en même temps que de nombreuses alertes avaient été diffusées concernant l’huile de palme et ses méfaits sur la santé des chiens. La visite chez un vétérinaire, en urgence, s’est imposée.

« Molly a eu de la chance »

Martin a tout d’abord contacté sa clinique habituelle, dans l’impossibilité de recevoir Molly. Il s’est donc tourné vers la clinique Vets Now de Liverpool, qui a pu soigner la chienne en urgence. Selon l’équipe, « Molly a eu de la chance », ce qui n’est pas le cas d’autres chiens pour qui l’intoxication entraîne des troubles gastro-intestinaux graves et durables.

L’objectif de Martin à l’heure actuelle est d’informer les propriétaires de ce danger présent dans leur quotidien. Son initiative a été saluée par la clinique vétérinaire.