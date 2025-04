Lors d'une balade nocturne, un septuagénaire voit sa chienne arrachée par cinq agresseurs mais retrouve espoir le lendemain grâce à un passant

Morticia et son maître ont vécu une expérience traumatisante, la chienne ayant été arrachée de force par 5 individus lors d’une promenade. Les recherches lancées par les forces de l’ordre n’ont rien donné jusqu’à l’intervention d’un bon samaritain le lendemain après-midi.

Une chienne a été retrouvée indemne et rendue à sa famille après avoir été violemment enlevée pendant que son propriétaire la promenait, rapportait le média australien news.com.au le dimanche 27 avril.

Morticia, surnommée Morti par ses humains, est une femelle Staffordshire Bull Terrier de 5 ans, adoptée à la RSPCA en 2022. Boguslaw Gawrysiak, 72 ans, la promenait à 2h30 du matin le vendredi 25 avril près de chez lui à Mount Waverley, dans la banlieue de Melbourne (Australie), quand le duo a été approché par 5 jeunes gens à bord d’une voiture.



news.com.au

Ewa Gawrysiak, la fille du septuagénaire, explique que ses parents ont des horaires de travail irréguliers, ce qui les amène parfois à sortir leur chienne à des heures très tardives.

Boguslaw Gawrysiak a donc l’habitude de croiser des personnes éméchées durant les balades, mais ce groupe-là se montrait particulièrement insistant et agressif. « Nous voulons le chien », lui ont-ils dit, avant de s’arrêter à un stop. L’un des occupants du véhicule est alors descendu du véhicule, ce à quoi le propriétaire canin a réagi en courant se réfugier dans un magasin.

Les individus, 2 jeunes femmes et 3 jeunes hommes, l’y ont rejoint. L’une des femmes s’est mise à caresser Morticia en disant qu’elle la trouvait « mignonne », tandis qu’un autre membre du groupe a détaché sa laisse. Ils ont ensuite bousculé Boguslaw Gawrysiak et sont repartis avec la chienne.

Ce dernier était dévasté. Tout comme la sœur d’Ewa Gawrysiak, qui avait adopté Morticia 3 ans plus tôt et se trouvait à l’étranger à ce moment-là. En apprenant la terrible nouvelle, elle a eu le cœur brisé et a voulu rentrer en Australie.

Ewa Gawrysiak décrit Morti comme étant une chienne très câline, adorant les gens et « très sensible à leurs émotions ».



news.com.au

Retrouvailles au refuge

La famille a prévenu la police, qui a lancé un appel à témoin. Les Gawrysiak sont restés sans nouvelles de leur Staffie jusqu’au samedi après-midi. Un passant l’a, en effet, découverte abandonnée dans la rue, à quelques centaines de mètres de l’endroit où elle avait été kidnappée.

La chienne a été emmenée au refuge de la RSPCA à Burwood, où Boguslaw Gawrysiak, soulagé et reconnaissant, a pu la récupérer peu après.

news.com.au

Morticia est rentrée à la maison saine et sauve. La police a ouvert une enquête et recherche toujours les suspects, précisant que leur voiture, une Holden Commodore noire, était sans plaque d’immatriculation.