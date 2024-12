Gravement négligé et abandonné dans la rue par ses anciens maîtres, un chien squelettique reprend rapidement des forces grâce aux soins de sa famille d’accueil

Lorsqu’il a été retrouvé en train d’errer dans les rues d’un village près de Liverpool (Angleterre), le pauvre Dennis n’avait littéralement que la peau sur les os. Son séjour dans une famille d’accueil dévouée a heureusement permis à ce gentil croisé Bouledogue de se remettre rapidement sur pattes. Il était tellement affamé qu’il a pris 10 kg en seulement 3 semaines ! Aujourd’hui parfaitement rétabli, Dennis cherche un foyer aimant pour l’accueillir et l’aimer pour la vie.

Cette année, l’association Carla Lane Animals in Need située à Melling près de Liverpool (Angleterre) a constaté une augmentation du nombre de cas de cruauté envers les animaux dans la région. Le dernier en date concerne un gentil croisé Bouledogue de 4 ans nommé Dennis.

Un grave cas de négligence

Comme le rapporte le Liverpool Echo, le pauvre toutou a été retrouvé errant dans les rues de Knowsley en octobre dernier, avant d’être confié aux soins des agents de Carla Lane Animals in Need. Dennis était alors dans un état alarmant.

© Carla Lane Animals in Need / Facebook

« Il était très négligé, très mal nourri et en sous-poids. Il avait des plaies ouvertes sur les fesses qui ressemblaient à des escarres. Ses os frottaient contre sa peau car il n'y avait littéralement pas de chair sur lui. », a expliqué Jane McGee, l’administratrice de l'association.

Il était évident, selon elle, que ce chien avait été cruellement traité et affamé. « Il n'a pas pu maigrir à ce point alors qu'il était errant. Il lui a fallu beaucoup de temps pour maigrir à ce point. Quelqu'un l'a cruellement traité et l'a ensuite abandonné. C'est de la pure négligence. », a-t-elle tristement déclaré.

© Carla Lane Animals in Need / Facebook

Dennis était équipé d’une puce d’identification, mais toutes les tentatives de joindre son propriétaire ont échoué. L’association a donc décidé de le confier à une famille d’accueil avant de lui trouver un nouveau foyer pour la vie lorsqu’il sera rétabli.

Une prise de poids impressionnante

Chez Helen, sa mère temporaire, Dennis a reçu tous les soins dont il avait cruellement besoin. Il a pris un bain, soigné ses plaies et profité de longues siestes dans le canapé. Sa famille d’accueil a aussi veillé à lui donner 4 petits repas par jour afin que le toutou reprenne du poids en toute sécurité. En quelques semaines, Dennis a pris 10 kg et sa fourrure a repoussé.

© Carla Lane Animals in Need / Facebook

« Le fait qu'il ait pris 10 kg en 3 semaines, c'est beaucoup pour un chien, et cela montre à quel point il était affamé. Il n'était pas malade parce qu'il était malade, il était malade parce qu'il était affamé. Dès qu'il a commencé à recevoir de bons soins, il a commencé à s'épanouir. C'est un garçon si doux et affectueux et il aime les gens même si les gens lui ont fait ça. », a déclaré Jane McGee, admirative de la résilience du toutou.

© Carla Lane Animals in Need / Facebook

Aujourd’hui, Dennis s'est complètement rétabli et cherche désormais un foyer pour toujours. Jane et Helen ont bon espoir que ce gentil chien trouve bientôt une famille qui sache prendre soin de lui et l’aimer tel qu’il le mérite.