Loin d’être angoissée par l’absence de son humaine, cette petite chienne passe le temps en s’amusant joyeusement avec un chouchou (vidéo)

Lorsque l’on adopte un chiot, on anticipe toujours le moment d’aller au travail et de le laisser seul à la maison. Il faut dire que pour ces jeunes boules de poils, se retrouver livré à soi-même peut être une expérience angoissante. Alors, beaucoup de propriétaires décident d’investir dans une caméra de surveillance afin de garder un œil sur leur boule de poils à distance. Mais parfois, ce qu’on découvre sur l’écran peut être très surprenant…

Si beaucoup de toutous souffrent d’anxiété de séparation, ce n’est visiblement pas le cas de la jolie Lily, une adorable Goldendoodle . Âgée de quelques mois seulement, la petite chienne pouvait déjà passer plusieurs heures seule à la maison sans montrer le moindre signe de stress. Pour s’en assurer, sa maîtresse a tout de même investi dans une caméra de surveillance et, un beau jour, en ouvrant l’application sur son téléphone pour vérifier que tout se passait bien, elle a découvert quelque chose qui l’a beaucoup rassurée et amusée. Sur le compte TikTok dédié à sa chienne et nommé @silly_ba_lily, elle a posté la fameuse séquence qui est très rapidement devenue virale.

“Zéro anxiété de séparation”

On y voit Lily, totalement détendue, en train de s’amuser follement avec un… chouchou ! En effet, on peut apercevoir l’élastique orange s’envoler face à la caméra alors que la chienne s’amuse à le rattraper au vol puis à l’envoyer de nouveau dans les airs. Pas le moindre pleurs, ni le moindre aboiement, Lily semble au contraire vivre sa meilleure vie ! “C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’elle avait zéro anxiété de séparation”, a écrit sa maîtresse en légende avec beaucoup d’humour.

À ce jour, la publication comptabilise plus de 807 300 vues et plus de 25 000 likes. Elle a également été relayée par le média Newsweek et a fait réagir de nombreux internautes.

© @silly_ba_lily / TikTok

Une louloute totalement détendue

“C'est peut-être littéralement la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue”, assure une dénommée Lyna tandis qu’une certaine Kim explique que le chien de sa fille “adore aussi ses chouchous”. Dans une autre vidéo postée 3 jours plus tard, on découvre également que Lily apprécie beaucoup d’observer les enfants jouer dans le parc, juste en face de sa fenêtre. De quoi passer le temps tranquillement en attendant le retour de maman !