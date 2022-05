Ces livres sonores magnifiquement illustrés invitent les tout-petits à découvrir les dinosaures et la ferme !

Les livres s'avèrent de véritables mines d'or, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ces derniers ont l'opportunité de faire travailler leur imagination et d'en apprendre davantage sur un thème particulier. Les Éditions Larousse ont intégré de nouveaux albums dans leur collection jeunesse « Écoute et trouve », disponibles sur Amazon au prix de 13,95 €. Dinosaures et animaux de la ferme ont rendez-vous avec vos bouts de chou !

Depuis quelques années, les livres sonores à destination des enfants ont le vent en poupe. Il faut dire que ces petites pépites du milieu éditorial encouragent les plus jeunes à lire en autonomie.

Sur chaque page des albums de la collection « Écoute et trouve » des Éditions Larousse, se cachent des puces sonores qui permettent aux lecteurs en bas âge de découvrir des sons et de les associer à des éléments particuliers. Plus qu'un accessoire pour développer l'éveil des loupiots, il s'agit d'un livre-objet d'une grande beauté, dans lequel les mots et les bruits se matérialisent pour leur plus grand bonheur.

© Éditions Larousse

Cette année, la collection « Écoute et trouve », laquelle permet déjà de faire un sympathique tour du monde des animaux, s'agrandit avec l'arrivée des dinosaures et des animaux de la ferme.

Pour seulement 13,95 €, les enfants se voient offrir une croisière littéraire, où les notes et les images s'entremêlent pour former un magnifique ballet. Un spectacle aussi bien pour les yeux, que pour les oreilles !

La magie des sons et des images

En ouvrant le livre consacré aux dinosaures, les jeunes enfants grimpent dans une barque et voguent droit vers le passé. Ils entament un voyage vieux de 10 millions d'années pour découvrir le Jurassique et le Crétacé. Sur place, ils écouteront les cris rugissants du T-Rex, du Diplodocus, du Parasaurolophus et d'autres grosses bestioles tout aussi impressionnantes.

Dans le second, les bouts de chou flânent à la ferme, au milieu des légumes et des animaux. Poulailler, étable, potager, bergerie... chaque secteur est passé à la loupe. Au fil des pages, ils ouvriront grand leurs oreilles pour entendre les jolis bruits de la nature et pléthore de cris, tels que l'aboiement du chien, le bêlement du mouton ou encore le chant du coq.

Les albums, équipés de 10 puces sonores, offrent de superbes tableaux bariolés. Les enfants participent à un véritable festival de sons et de couleurs !

Ces bijoux de la littérature, qui ont toute leur place dans la bibliothèque de votre adorable « livrovore », sont illustrés avec talent par Kasia Dudziuk. Forte de 15 ans d'expérience, l'illustratrice indépendante a orné plus de 80 titres.

Notre monde est parsemé de bruits, de motifs et d'objets en tout genre. Avec les albums de la collection « Écoute et trouve », les tout-petits mettent non seulement un pied dans cet immense environnement, mais aussi dans le vaste univers de la littérature qui réserve tout autant son lot de surprises...

« Écoute et trouve – Les Dinosaures » ; « Écoute et trouve – La Ferme », Larousse Jeunesse, 10 pages, 13,95 €. 2 ans et plus.