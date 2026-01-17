Livré à lui-même après le tragique décès de son maître, ce petit Rottweiler est sauvé de justesse par une association (vidéo)

À quelques minutes près, Locksley n’aurait sûrement pas survécu… Retrouvé seul et affamé une semaine après la mort de son propriétaire, ce chiot Rottweiler a en effet frôlé le pire. Il a heureusement tenu bon jusqu’à ce qu’un refuge le prenne en charge in extremis.

Les pires tragédies peuvent parfois se transformer en belles histoires de sauvetage. C’est ce dont a été récemment témoin Rochelle Steffen, PDG et fondatrice de Mac’s Mission, une association du Missouri (États-Unis) engagée auprès de chiens sans abri atteints de graves problèmes de santé. Sans son intervention, le destin d’un petit chiot Rottweiler aurait en effet été tristement scellé.

À quelques minutes de la mort…

Nommée Locksley, cette petite boule de poils âgée d'environ 7 à 8 semaines revient de loin. Retrouvé dans une maison où son propriétaire était décédé, le chiot était malheureusement le seul survivant de sa portée.

Les petits chiens, restés cachés après cette perte tragique, ont été livrés à eux-mêmes pendant plus d'une semaine, seuls, sans eau ni nourriture. Seul Locksley s’accrochait encore à la vie lorsqu'ils ont enfin été découverts.

© @rochellesteffen / TikTok

« Locksley était dans un état critique : il était malnutri, déshydraté, souffrait d'une infection des voies respiratoires supérieures. » a déclaré Rochelle Steffen à Newsweek. « S’il n’avait pas reçu de soins à temps, il n’aurait probablement pas survécu longtemps. Son petit corps était sans vie lorsqu’on l’a trouvé caché sous un canapé. »

Pris en charge par le refuge, le chiot a immédiatement reçu les soins médicaux dont il avait désespérément besoin : une perfusion, des antibiotiques et un séjour de 2 jours en soins intensifs à la clinique vétérinaire.

© @rochellesteffen / TikTok

Une nouvelle vie pleine d’espoir

Après avoir frôlé la mort, Locksley reprend aujourd’hui peu à peu des forces. Rochelle Steffen se réjouit d’ailleurs de ses progrès. Selon elle, « il va à merveille ».

« Il est en pleine forme et plein d'énergie. Il est dans une famille d'accueil et profite simplement de sa vie de chiot heureux », assure-t-elle. « Il est toujours en convalescence. Il devra recevoir tous ses vaccins, être castré et micropucé, puis il sera disponible à l'adoption. »

Partagée sur TikTok, son histoire a ému de nombreux internautes, qui suivent désormais son rétablissement avec enthousiasme. Nul doute que ce petit toutou ne peinera pas à trouver sa famille pour la vie le moment venu !