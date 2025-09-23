Liam Gallagher, le chanteur du groupe Oasis, décide d’adopter un chien errant et de financer un beau projet pour venir en aide aux petits pensionnaires d’une association (vidéo)

Le destin joue parfois de drôles de tours. C’est en tout cas ce qu’a pensé Niall Harbison, fondateur d’un sanctuaire pour chiens errants en Thaïlande, en voyant le prénom de Liam Gallagher sur un formulaire d’adoption. Et pourtant…

Nom et prénom du futur adoptant : Liam Gallagher. Profession : chanteur. En voyant ces informations inscrites sur une candidature d’adoption pour la jolie Buttons, Niall Harbison a d’abord pensé à une blague faite par ses collègues. Mais il n’en était rien. Le célèbre chanteur du groupe britannique Oasis avait réellement eu un coup de cœur pour la petite chienne errante recueillie quelques semaines plus tôt par le sanctuaire thaïlandais baptisé Happy Doggo… Dans une publication postée sur X, le bon samaritain a raconté cette “histoire qui prouve que tout n'est pas mauvais dans le monde” et qui a, par la suite, été relayée par la Witney Gazette.

© Niall Harbison / X

De la jungle aux paillettes

Abandonnée en pleine jungle par ses anciens propriétaires, Buttons a commencé à rendre visite aux autres chiens du sanctuaire. Puis, à force de la voir dans les parages, Niall Harbison et ses équipes ont décidé de la recueillir à son tour et de la proposer à l’adoption. C’est à ce moment-là qu’est intervenu Liam Gallagher… “Liam connaissait même les autres chiens grâce à Internet”, a expliqué Niall, cette fois sur Instagram.

Depuis, Buttons a effectué 30 longues heures de voyage pour rejoindre l’Angleterre ainsi que sa toute nouvelle famille 5 étoiles. “Elle s'est installée et est absolument adorée par Liam et sa famille. Elle est traitée comme une reine”, s’est réjoui son sauveteur.

En parallèle, très touché par le travail de Niall en Thaïlande, le chanteur originaire de Manchester a décidé de faire un beau geste. Lors de sa dernière tournée, il y avait un énorme globe terrestre sur scène. Un objet massif que le chanteur a décidé de vendre aux enchères pour aider le sanctuaire. Le globe a finalement été vendu pour 25 000 £ (près de 30 000 €) ! Une somme qui a été reversée à Niall et son association afin qu’un hôpital pour chiens puisse être construit. “Ne sous-estimez jamais l'impact que les chiens peuvent avoir sur nous tous. Il y a plus d'un an, la petite Buttons est arrivée dans l'espoir d'une vie meilleure. Elle a fait cela et bien plus encore. Tout n'est pas mauvais dans le monde. L'amour gagne toujours”, a conclu Niall Harbison avec tendresse.

