Leur chienne frôle le pire en avalant des médicaments, voisins et vétérinaire se mobilisent sans hésiter pour la sauver

Avec nos animaux de compagnie, un simple moment d’inattention peut parfois virer au cauchemar. Heureusement, la mobilisation et la réactivité de plusieurs personnes ont permis à une chienne de s’en sortir.

Les Beck, une famille habitant Hay River dans les Territoires du Nord-Ouest (Canada), ont eu très peur pour leur chienne Denali, la curiosité et la gourmandise de cette dernière lui ayant joué un bien vilain tour à quelques jours des fêtes de fin d’année, rapportait la CBC .

Elle a beau peser 68 kilogrammes, Denali agit parfois comme un chiot en mettant le museau un peu partout, en particulier là où il ne faut pas.



Trevor Beck

Une semaine avant Noël, alors que son maître Trevor Beck était en déplacement, la chienne avait avalé une grande quantité de médicaments laissés par inadvertance sur le comptoir. “Ma fille l'a découvert en une demi-heure, raconte Beck à la CBC. C'est un médicament sous forme de friandise, donc ça ressemble à une croquette.”

Il s’agit effectivement de comprimés d’Apoquel, un traitement contre les allergies. Denali en a mangé 100 !

Joint par sa femme Andrea par téléphone, Trevor Beck a eu un moment de panique. Il n’y avait pas de clinique vétérinaire ouverte en ville à ce moment-là. Le couple a multiplié les appels dans l’espoir de trouver un service d’urgence. Il a finalement pu contacter le Dr Jenn McCracken, dont la clinique vétérinaire se trouve à Manning, dans la province voisine de l’Alberta.

Si cette dernière effectue souvent le long trajet de 500 kilomètres séparant les 2 villes, il y avait urgence et on ne pouvait évidemment pas attendre qu’elle fasse le voyage. C’est donc par téléphone qu’elle a aidé les Beck à soigner Denali. La Gendarmerie Royale du Canada leur a également apporté son aide, la vétérinaire lui ayant laissé un stock de médicaments pour les cas comme celui-ci.

Hors de danger

“Elle a aussi mangé une miche de pain, puis elle a fouillé dans les poubelles et a mangé plein d’autres choses, ajoute Trevor Beck. Je pense que c’est probablement ce qui lui a sauvé la vie.”

Le traitement a eu l’effet escompté. La chienne était désormais hors de danger. “Nous avons constaté qu'une grande partie de l'Apoquel n'avait pas pénétré dans son sang, ce qui était une excellente nouvelle”, indique Jenn McCracken. Nous avons trouvé du charbon actif à lui administrer, qui aide à absorber les toxines.”

“Tous ont compris que c'était suffisamment important pour apporter leur aide… Je tiens à remercier tout le monde. Cela compte énormément pour moi”, confie Trevor Beck.