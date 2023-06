Les vétérinaires s’emploient à sauver 2 chiens ayant avalé des friandises pleines de clous données par un voisin

Une famille habitant Trets, dans les Bouches-du-Rhône, a porté plainte auprès de la gendarmerie après qu’un voisin s’en est pris à ses chiens par 2 fois. L’individu avait donné à ces derniers des saucisses pleines de vis, rapportait France Bleu.

Décrit comme étant un chef d’entreprise sexagénaire, l’homme ne pouvait plus nier l’évidence face aux gendarmes et aux preuves irréfutables livrées par les propriétaires canins aux enquêteurs. Poursuivi pour acte de cruauté envers un animal domestique, il devra comparaître devant le tribunal d'Aix-en-Provence en décembre prochain.

La première tentative avait eu lieu en avril 2022. A ce moment-là, Isabelle et son conjoint n’étaient pas chez eux, mais en vacances en Bretagne. Ils avaient demandé à un couple de veiller sur leur domicile et leurs chiens, un Braque et un Teckel répondant aux noms de Joy et Jaikou.



Les voisins qui s’occupaient des canidés avaient découvert de mystérieuses saucisses cocktail dans le jardin. Cela n’augurait rien de bon, alors que les quadrupèdes les avalaient goulûment. Ils s’étaient aperçus que les friandises contenaient des vis d’ancrage et avaient immédiatement emmené les chiens aux urgences vétérinaires. Joy et Jaikou, âgés de 8 ans à l’époque, avaient été sauvés in extremis après avoir subi un lavement gastrique.

Nouvelle tentative en mars dernier

Ce sinistre scénario s’est reproduit près d’un an plus tard, le 8 mars 2023. Cette fois-ci, en ravanche, une caméra de surveillance a tout filmé. Isabelle et son mari suspectaient un voisin et avaient décidé de faire installer le système de sécurité après le premier incident. Les enregistrements ont confirmé leurs soupçons.

C’est bien cet homme qui, arrivé à vélo devant leur maison, a lancé les saucisses piégées par-dessus la clôture avant de repartir tranquillement.

Nouveau passage par les urgences vétérinaires pour le Braque, qui a eu un lavement, et le Teckel, qui a subi une intervention chirurgicale. Fort heureusement, ils y ont survécu une fois de plus. Ils s’en sont même parfaitement remis depuis.

Forts des images fournies par le couple de Tretsois, les gendarmes n’ont eu aucun mal à obtenir les aveux du prévenu, qui risque jusqu’à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison.