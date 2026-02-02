« Les supporters l'adorent déjà », un homme terrorisé par la foule retrouve le plaisir d’assister aux matchs de football grâce au soutien de son chien

L’arrivée de Teddy, un adorable Teckel de soutien émotionnel, a transformé la vie de Kenneth Hollis. Après des années à éviter les stades à cause de sa phobie des foules, il a enfin retrouvé le plaisir d’assister aux matchs de son équipe de football favorite.

La phobie des foules, appelée ochlophobie, est une peur intense et persistante des endroits très fréquentés. Elle va bien au-delà d’un simple malaise et peut provoquer des symptômes physiques très marqués, comme des palpitations, des sueurs, des tremblements, des vertiges ou une sensation d’étouffement. Très handicapante au quotidien, cette phobie pousse souvent ceux qui en souffrent à éviter les lieux fréquentés au point de compliquer leur travail, leurs loisirs ou leur vie sociale.

Chez Kenneth Hollis, par exemple, cette peur l’empêchait de profiter d’un plaisir simple : assister aux matchs de son équipe favorite, le Birmingham City FC (Angleterre). Récemment, l’homme a pu toutefois renouer avec sa passion grâce à l’aide d’un ami à 4 pattes.

Un chien pour surmonter l’anxiété

Kenneth souffrait d’anxiété, de dépression et de phobie des foules, au point que se rendre au stade pour assister aux matchs de son équipe favorite était devenu impossible.

Sur les conseils de son médecin, il a récemment trouvé le plus doux des soutiens quotidiens en adoptant Teddy, un jeune Teckel de 14 mois au caractère exemplaire.

© Kenneth Hollis

Grâce à lui, son moral et sa santé se sont nettement améliorés, et il a pu entreprendre les démarches auprès de la ville de Birmingham pour que Teddy devienne officiellement son animal de soutien émotionnel (ESA). Une autorisation qui a tout changé pour Kenneth.

L’accueil chaleureux des supporters

Les stades britanniques n’autorisent généralement pas les animaux, sauf les chiens d’assistance reconnus. Pour Kenneth, cela signifiait qu’il pouvait désormais amener Teddy, son chien de soutien émotionnel, aux matchs.

© Birmingham City FC / Facebook

Et l’expérience a été un vrai succès : « Avoir Teddy avec moi me permet de penser à autre chose, je me concentre sur le chien et le match. », explique-t-il au Birmingham Live.

« Avant de l'avoir, j'avais l'impression que mon cœur battait la chamade pendant les matchs et que j'allais m'évanouir. Ça a commencé à revenir pendant le match de Southampton, mais avec Teddy dans mes bras, ça a disparu. »

Assis dans la tribune Gil Merrick du St Andrew’s Stadium le 29 décembre dernier, Kenneth a aussi été rassuré par la gentillesse des fans, qui caressaient Teddy et l’encourageaient. « Les supporters l’adorent déjà », assure-t-il.

© Kenneth Hollis

Ravi de cette expérience, Kenneth a même demandé s'il était possible d'obtenir un abonnement saisonnier, malgré une longue liste d’attente.

Il souhaite également que son histoire fasse connaître l’utilité des chiens d’assistance et se dit reconnaissant envers le club pour lui avoir permis de renouer avec sa passion.

« C'était un geste sympathique de la part de Birmingham City de me permettre d'amener Teddy et j'espère qu'il mettra de l'ambiance lors des matchs. », conclut Kenneth. Personne n’en doute !