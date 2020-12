Les secours sauvent un chien coincé dans les barreaux d'une fenêtre après avoir tenté de prendre la fuite

Dans un garage californien, le chien du propriétaire des lieux a eu la malencontreuse idée d’essayer de sortir par une petite fenêtre. Ce faisant, il s’est retrouvé coincé entre les barreaux métalliques. Les agents des services animaliers ont dû démonter ladite fenêtre pour le libérer.

Un chien coincé entre les barreaux d’une fenêtre a été secouru et se porte bien, mais il se serait bien passé de cette mésaventure rapportée par United Press International.

L’incident a eu lieu ce mercredi 16 décembre à Jurupa Valley, ville située dans le Sud de la Californie. Le propriétaire d’un atelier de réparation automobile local a dû faire appel au service de contrôle des animaux du comté de Riverside pour qu’il porte secours à son chien, qui s’était retrouvé en mauvaise posture.

Le quadrupède, un croisé Berger Allemand, avait en effet tenté de sortir du garage en passant par la fenêtre des toilettes. L’animal pensait pouvoir se glisser entre les barreaux, mais il s’y est finalement coincé. Son maître a bien tenté de le faire redescendre, mais il n’y est pas parvenu.

Un premier agent, Chris Mayer, est rapidement arrivé sur les lieux. Il a évalué la situation et rassuré le canidé, puis a été rejoint quelques minutes plus tard par son collègue, le sergent Kyle Stephens. Les 2 hommes ont fini par prendre la décision de retirer la fenêtre en la dévissant.

We helped this dog earlier this morning. He was stuck in a window frame and Commander Chris Mayer (right) responded to the call en route to the shelter; he worked with Sgt. Kyle Stephens to safely get the dog down. Our veterinary staff is caring for him. ?@RivCoNow? pic.twitter.com/e30GwEsHxm