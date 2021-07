Les retrouvailles émouvantes d’une femme et de son chien disparu depuis 2 semaines à plus de 300 kilomètres du domicile

Dès le lendemain matin, Brittney Novickis et son mari ont fait le long voyage jusqu’à Daytona Beach. Le moment des retrouvailles du couple et de la chienne a été filmé. Voici la vidéo :

Hailey Lingo, qui vient bénévolement en aide aux personnes ayant perdu leurs animaux de compagnie, a vu les photos de la chienne postées par le refuge floridien et a été frappée par la ressemblance avec Ashley. Elle avait, en effet, également vu les clichés de cette dernière diffués par Brittney Novickis. Elle l’a aussitôt contactée, et la propriétaire d’Ashley est à son tour entrée en contact avec la Halifax Humane Society.

Comme elle ne portait ni puce d’ identification ni médaille, les bénévoles ignoraient tout de son identité et de son histoire. Ils l’ont alors appelée Kit et proposée à l’adoption.

Brittney Novickis, son mari et leurs proches l’avaient cherchée partout dans le quartier et ses environs, mais Ashley restait introuvable. La jeune femme avait également posté de multiples avis de recherche sur les réseaux sociaux.

Ashley, femelle Husky Sibérien de 5 ans, était gardée par un dog-sitter qui avait omis de refermer l’une des portes de la maison de ses maîtres, situé à Savannah dans l’Etat de la Géorgie. La chienne en avait profité pour s’échapper et ne plus réapparaître depuis.

Brittney Novickis est aux anges. Sa chienne Ashley aussi. Toutes 2 avaient été privées l’une de l’autre après la fugue de l’animal, mais elles se sont retrouvées 2 semaines plus tard dans un refuge à plus de 300 kilomètres de leur domicile. Un récit rapporté par Metro .

La fin de l’angoisse et des retrouvailles extrêmement touchantes. Quand une habitante de Géorgie a revu sa chienne, disparue 2 semaines plus tôt, dans un refuge de Floride, elles ont laissé exploser leur joie.