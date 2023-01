Les pompiers volent au secours d’un chiot qui s’est coincé la tête dans une boîte de conserve

Un tout petit chiot a fait des frayeurs à son maître le 28 décembre dernier dans l’état de l’Arizona, aux États-Unis. Cette minuscule boule de poils s’était coincée la tête dans une boîte de conserve, et ne parvenait pas à s’en libérer, comme le rapporte Fox 10 Phoenix. Son propriétaire, désemparé, s’est rué en catastrophe chez les pompiers de sa ville.

Chaque minute comptait

« Le chiot avait des difficultés à respirer. Il était en train de suffoquer, et à moitié conscient » se souviennent les membres de la caserne sur Facebook. Il était évident qu’il fallait agir de toute urgence, et malgré le caractère peu commun de cet incident, les pompiers ont mis tout en œuvre pour le sauver.

Au bout de quelques minutes, et à l’aide des outils qu’ils avaient sous la main, ils ont réussi à libérer la petite boule de poils de la canette. Le chiot a peu à peu retrouvé ses esprits, et s’est vite rétabli de sa mésaventure ! Une odeur de nourriture un peu trop alléchante avait bien failli lui coûter la vie…

Les pompiers de Phoenix sont heureux et fiers d’avoir sauvé le petit quadrupède. Ils ont été félicités et remerciés par de nombreux internautes sur Facebook, pour leur héroïsme indéfectible envers tous les membres de leur communauté, et même « les plus touffus » d'entre eux !