Le travail minutieux des pompiers pour libérer la tête d'un Bouledogue Français coincée dans une boîte de conserve

Des pompiers britanniques ont eu à effectuer un sauvetage peu commun début janvier, celui d’un jeune chien dont la tête était coincée dans une boîte. Un récit rapporté par Metro.

L’animal en question est un chiot Bouledogue Français de 6 mois et répondant au nom de Bo. Poussé par la curiosité et très probablement aussi par sa gourmandise, il avait eu la mauvaise idée d’inspecter le fond d’une boîte de lait en poudre pour bébé. Sa tête y avait alors été prise au piège. Malgré tous ses efforts, le petit canidé n’avait pas réussi à s’en extirper.

Dès qu’il s’en est rendu compte, son propriétaire a essayé de retirer l’objet, mais il n’y est pas parvenu. Il ne voulait pas non plus forcer, car il avait peur de lui faire mal. Il s’est alors dit que seuls les pompiers pouvaient désamorcer une telle situation.

Il s’est donc rendu à la caserne locale, celle de Basildon dans le comté de l’Essex (Sud-est de l’Angleterre), pour solliciter l’aide des soldats du feu. Bien que surpris, ces derniers se sont tout de suite attelés à la tâche et ont utilisé divers petits outils pour découper prudemment le « casque » du quadrupède. La tête de Bo était de nouveau libre.

