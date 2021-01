Les pompiers tentent d’extraire un chat coincé dans un minuscule tuyau d’évacuation avec un marteau-piqueur (Vidéo)

Au Canada, des pompiers ont utilisé un marteau-piqueur pour percer le sol en béton et sauver une jeune chatte coincée dans un conduit. Plusieurs heures de travail ont été nécessaires pour libérer l’animal, qui a été vu par un vétérinaire dans la foulée.

Hier dimanche (17 janvier 2021), une habitante de Victoria dans la province de la Colombie-Britannique (Ouest du Canada) avait appelé les pompiers pour qu’ils portent secours à sa chatte Willow. Emma Hutchinson était extrêmement inquiète pour son animal de compagnie, pris au piège dans une canalisation située au sous-sol de sa maison, comme le rapporte CBC.

Le capitaine Tim Hanley et 3 de ses collègues sont arrivés sur les lieux. La propriétaire leur a expliqué qu’elle avait réussi à repérer l’emplacement de la chatte de 9 mois grâce à sa caméra d’inspection de tuyauterie. Les pompiers l’ont utilisée à leur tour et pu effectivement voir l’animal qui restait silencieux.

Willow se trouvait dans un étroit conduit de 10 cm de diamètre, à un mètre de profondeur. Pour la secourir, l’équipe du capitaine Hanley devait percer le sol en béton de 15 cm d’épaisseur. Heureusement, la maîtresse des lieux disposait de tout le matériel nécessaire, dont des masses et un marteau-piqueur. Les pompiers s’en sont servis et, au bout de 2 heures d’effort, ont réussi à récupérer le félin sain et sauf.

This week, @VictoriaFire730 was called to a residence where a cat had gone missing. The family pet had crawled down a basement drain and was hiding approximately 2 metres down the pipe. Firefighters safely broke through the concrete and recovered Willow. (1/3) pic.twitter.com/9dsRwnZvSI

