Les pompiers risquent leur vie pour retrouver 2 chiens et un chat pris au piège dans une maison en feu

Photo d'illustration

En apprenant que 3 animaux se trouvaient encore dans la maison en proie aux flammes où ils intervenaient, les pompiers n’ont pas hésité à y pénétrer pour les secourir, malgré le danger. Un acte héroïque et risqué grâce auquel de précieuses vies ont été sauvées.

Les propriétaires de 2 chiens et un chat sont reconnaissants envers les soldats du feu qui les ont sauvés en ce début de semaine, comme le rapportait KSAT ce lundi 31 mai.

Très tôt ce matin-là, peu avant 3 heures, le centre d’incendie et de secours de San Antonio, dans l’Etat du Texas, avait été appelé pour un feu s’étant déclaré dans une maison comportant 2 niveaux. Cette dernière se trouve à l’intersection des rues Lyngrove et Capeswood, dans le secteur Nord-ouest de la ville texane.

A leur arrivée, les pompiers, mais aussi les policiers qui les accompagnaient, ont constaté que les flammes avaient déjà beaucoup progressé. Elles avaient envahi le premier étage et consumaient le toit, qui menaçait de s’effondrer à tout moment.

KSAT

Les occupants ne se trouvaient pas chez eux à ce moment-là ; à cause d’un problème électrique survenu à leur domicile, ils avaient dû résider dans un hôtel. Informés de l’incident, ils sont venus aussi vite qu’ils le pouvaient et, extrêmement inquiets, ont expliqué aux secouristes que leurs animaux de compagnie étaient encore à l’intérieur.

Les pompiers sont alors entrés et se sont mis à la recherche des quadrupèdes. Cela n’a pas été facile, mais ils ont fini par les localiser, alors que les flammes, l’épaisse fumée et le toit instable les mettaient en péril. Malgré tout, ils ont réussi à les récupérer tous les 3 et à les évacuer à temps.

Un chien aux urgences vétérinaires, mais tous sont sains et saufs

L’un des chiens était mal en point. Il a dû être emmené aux urgences vétérinaires, où il a reçu de l’oxygène, mais il est sorti d’affaire. Son congénère et le chat sont également indemnes.

L’incendie a été maîtrisé au bout d’une demi-heure. Son origine n’a pas été précisée. L’estimation des dégâts non plus d’ailleurs. La seule certitude est que les chambres à coucher et la salle de bain situées à l’étage ont été totalement détruites.

A lire aussi : Dans l'impossibilité d'offrir l'héritage de sa femme décédée, un policier retraité fait un don de près de 50 000 euros à un refuge pour les animaux

KSAT

Le plus important, toutefois, c’est qu’aucune perte humaine ou animale n’est à déplorer grâce à la bravoure des pompiers.