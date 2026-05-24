Les pompiers retirent des blocs de béton des murs pour libérer un chien coincé depuis 2 jours entre 2 immeubles

Le 17 mai, à Nashville (États-Unis), un chien a été libéré du piège étroit dans lequel il était coincé depuis 2 jours. Bloqué dans un espace exigu situé entre 2 immeubles, il a été secouru par les pompiers du service d’incendie de Nashville qui ont retiré des blocs de béton des murs pour y parvenir. Le chien, non identifié pour le moment, a été confié à l’organisme Metro Animal Care and Control.

Les pompiers du service d’incendie de Nashville sont venus en aide, le 17 mai 2026, à un chien coincé entre 2 murs d'immeubles de la ville. Comme le précisait le média People , et d’après les faits relatés par WZTV , bloqué dans un espace étroit, le pauvre animal ne pouvait s’extirper de là seul. Les secours sont donc intervenus.

Des blocs de béton retirés pour créer un passage

Dans le but de l’aider à sortir, les pompiers ont dû s’adresser aux propriétaires d’un des 2 immeubles afin d’obtenir l’autorisation de retirer des blocs de béton du mur et ainsi créer un passage. C’est le capitaine William « Joey » Wilson qui s’est chargé de contacter le propriétaire du bâtiment, selon le média News Channel 5 Nashville .

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Nashville Fire Department / Facebook

Les pompiers de l'Engine 31 et de la Rescue 1 ont alors pu œuvrer ensemble pour percer le mur, procédant avec prudence afin de ne pas blesser le chien.

Les pompiers intervenus sur place ont été remerciés et félicités par leurs supérieurs dans une publication diffusée sur Facebook : « Leur travail d'équipe, leur compassion et leur capacité à résoudre les problèmes ont transformé ce qui aurait pu être une issue tragique en une issue pleine d'espoir. Un grand merci à tous les membres du personnel impliqués pour leur dévouement et leur engagement. C'est ce genre d'action qui reflète le meilleur de ce que nous sommes en tant que service. »

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