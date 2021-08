Les manoeuvres minutieuses des pompiers pour libérer un chiot piégé dans un égout

Nos amis à 4 pattes ont parfois besoin de l'intervention d'un humain pour sortir d'une situation difficile. À Cork City, en Irlande, des pompiers ont dû lancer une opération de sauvetage, après qu'un chiot soit tombé dans un égout.

Un adorable petit chien a récemment vécu une épreuve effrayante. Le jeune aventurier est malencontreusement tombé dans un égout.

Sa famille, très inquiète, n'a eu d'autre choix que de contacter les pompiers, rapporte CorkBeo. Leur animal était littéralement piégé sous terre.

© Cork City Fire Brigade

Une unité de secours est rapidement arrivée sur les lieux de l'accident. Les professionnels se sont précipités à la rescousse du chiot, dont la vie était menacée... En effet, il aurait pu manquer d'oxygène.

© Cork City Fire Brigade

Plus de peur que de mal

Ses propriétaires anxieux n'ont pas quitté des yeux un seul instant l'intervention des pompiers.

Ces derniers ont préféré ne pas déployer d'outils électriques afin de ne pas blesser le canidé. Grâce à quelques mouvements habiles, ils ont réussi à démonter le système et à récupérer le prisonnier. La créature chétive s'en est sortie indemne, quoique mouillée et fatiguée. Cette mésaventure a été éprouvante, mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal.

© Cork City Fire Brigade

Les propriétaires ont été soulagés et heureux de pouvoir serrer de nouveau leur bébé dans leurs bras.

Les secouristes sont devenus les héros du chiot ! Ils se sont réjouis de pouvoir sauver une vie, de prêter main-forte à un animal en détresse.

© Cork City Fire Brigade

C'est loin d'être l'unique cas relayé par Woopets. En avril dernier, une équipe de pompiers est notamment intervenue à Whittlesey, une commune d'Angleterre, pour extirper un chat d'un égout de 4 mètres de profondeur. Après plusieurs heures de manœuvre, le félin a pu respirer à l'air libre et rejoindre sa famille en toute sécurité.