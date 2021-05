Des pompiers font tout pour récupérer un chat bloqué dans un égout de 4 mètres de profondeur

Norman, un chat, s’est dangereusement aventuré dans un égout profond à Whittlesey, une commune d’Angleterre. Les pompiers ont dû intervenir, mercredi 7 avril, pour tenter d’extirper l’animal piégé. L’opération a duré plusieurs heures.

Lorsque Rosie Saunders, épouvantée, a appris que son compagnon à 4 pattes s’était retrouvé coincé dans un égout, elle n’a pas hésité une seule seconde avant de contacter les secours. Les professionnels sont arrivés sur les lieux en quelques minutes, vers 19h40.

« Nos équipes sont souvent appelées pour aider les animaux en détresse dans diverses situations », a déclaré le commandant Kevin Andrews au Cambs Times. Observés par une foule de riverains intrigués, les pompiers ont très vite élaboré un plan. Ils ont déployé leurs équipements, dont une tringle pour attirer le prisonnier.

Une opération salvatrice qui a duré près de 2 heures

Après 2 longues heures d’effort, les secouristes ont réussi à remonter en toute sécurité le félin à la robe noire, très effrayé après l’épreuve difficile qu’il venait de traverser 4 mètres sous terre. Norman a pu de nouveau respirer à l’air libre et retrouver la chaleur de son foyer.

L’animal s’en est sorti sain et sauf, pour le plus grand soulagement de sa propriétaire. À la suite de cette mésaventure, qui s’est bien terminée, Rosie Saunders et son chat ont témoigné leur sincère reconnaissance aux sauveteurs.