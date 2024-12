Les images attendrissantes montrant un chiot Golden Retriever qui tente de jouer avec son frère chat de 15 ans (vidéo)

Rien de plus merveilleux que d’assister à la naissance d’une amitié entre deux animaux, encore plus lorsqu’il s’agit d’espèces différentes. Rien ne présageait une telle évidence entre ce Golden Retriever de quelques mois et ce chat de 15 ans, et pourtant.

Lors d’une rencontre entre l’animal d’une famille et son nouveau compagnon, il est important de préparer l’arrivée. Les propriétaires du chat sénior connaissaient les enjeux de l’adoption d’un dynamique petit Golden Retriever, mais ils savaient aussi que ce serait l’occasion pour leur félin de retrouver sa joie de vivre et son dynamisme. Les images des premiers instants de jeu du duo sont tout simplement craquantes.

@the_goldendonut / TikTok

Des rituels à anticiper

Parade Pets rappelait, par l’intermédiaire de la présentation des images émouvantes de la rencontre du jeune chien et du chat, un certain nombre de bonnes pratiques. L’arrivée d’un nouvel animal n’est jamais anodine, particulièrement pour un félin sénior dont la vie est rythmée par des habitudes ancrées depuis bien longtemps. Pour habituer progressivement un animal à l’autre, il est par exemple conseillé de procéder à un travail sur les odeurs. Pour cela, l’idéal est de placer un jouet ou une couverture imprégnée de l’odeur de l’autre animal dans le panier du premier, afin de le familiariser progressivement. Selon les spécialistes, c’est une manière douce, qui est souvent efficace.

@the_goldendonut / TikTok

Les présentations ensuite doivent être guidées par les propriétaires, afin que tout se passe pour le mieux. L’idée est d’envelopper le moment d’une atmosphère très positive.

À aucun moment l’obligation ou la force ne doivent être utilisées. Si un des deux animaux ne semble pas à l’aise dans l’interaction, il ne faut pas hésiter à lui offrir une porte de sortie, c’est-à-dire un espace de retrait.

Des internautes conquis

La rencontre entre les deux boules de poils montrée en vidéo, sur le compte @The_goldendonut, n’aurait pas pu mieux se passer. On constate évidemment un contraste de rythme entre un chiot débordant d’énergie et un chat plus posé, mais curieux malgré tout.

Dans les premières secondes, on aurait pu penser que le chat prendrait peur face aux attaques frontales du jeune Golden Retriever, mais c’est finalement tout le contraire qui se passe. Le félin accepte rapidement le jeu, en témoigne sa position sur le dos et les pattes en l’air. Les deux animaux sont sur la même longueur d’onde, et c’est ce qui est particulièrement touchant.

@the_goldendonut / TikTok

Les internautes sont intervenus en commentaires pour faire part de leurs réactions. Certains saluent avec humour le courage de ce chiot qui affronte un chat qui n’a, en apparence, pas l’air d’être de bonne humeur. Ils sont aussi nombreux à admirer la simplicité avec laquelle les liens se tissent. De belles séances de jeux sont en perspective pour les deux acolytes !