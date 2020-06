Les grands moyens utilisés pour extraire un chiot bloqué dans un labyrinthe de canalisations

© RSPCA

Jet le chien a eu la mauvaise idée d’aller fouiner du côté d’un vieux tuyau de drainage. Il s’est ainsi perdu dans les méandres des canalisations souterraines. Il a fallu mobiliser d’importants moyens pour le libérer.

Jamie Taylor vit avec son chien Jet dans le Yorkshire du Sud, en Angleterre. Un soir, le jeune homme a emmené le quadrupède de 16 mois en promenade à une heure tardive non loin de chez eux. Jet lui a échappé et s’est enfoncé dans un conduit de drainage. Totalement désorienté à cause de l’obscurité, il a continué d’avancer jusqu’à s’égarer dans ce véritable labyrinthe de canalisations, situé sous le site d’une ancienne usine. Le réseau d’évacuation souterrain s’étendait sur une surface équivalant à 2 ou 3 terrains de football.

Jamie Taylor pouvait entendre son chien aboyer, mais il ne pouvait pas le voir. Après avoir vainement tenté de le repérer, il a appelé la RSPCA à l’aide vers 2h du matin. Joanne Hartley, membre de l’association, s’est rendue sur les lieux et a appelé ses collègues en renfort. Les pompiers sont également arrivés, tout comme la Yorkshire Water, société locale chargée de la distribution et du traitement des eaux, ainsi qu’une entreprise spécialisée dans le bâtiment.

L’équipe de la Yorkshire Water a déployé une caméra qui, en progressant dans le réseau, a finalement permis de localiser le chien.

Jet se trouvait à près de 100 m de l’endroit où il avait disparu, et à 1 mètre et demi de profondeur environ. Il était coincé dans un tube connecté à un regard en grande partie enterré. Les intervenants ont dû creuser pour l’atteindre.

Finalement, 6 heures après le début de l’opération, Jet a pu être récupéré sain et sauf, et remis à son propriétaire. Ce dernier s’est dit « vraiment reconnaissant envers tout ceux qui ont travaillé dur pour libérer Jet », comme le rapporte The Dodo.

A lire aussi : "Un chien de la police accusé de vol de jouets en pleine fête de Noël "