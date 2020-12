Les gérants d'animalerie peu convaincus du certificat de sensibilisation proposé par le ministre de l'Agriculture proposent une alternative : l'éducation par le dialogue

Photo d'illustration

Après l’annonce par le ministère de l’Agriculture de la création d’un certificat de sensibilisation pour les acheteurs et adoptants, des acteurs du secteur de l’animalerie ont exprimé leur scepticisme face à cette mesure. A la place, ils souhaiteraient plus de pédagogie et de dialogue.

Pour lutter contre l’abandon et la maltraitance des animaux, une proposition de loi sera soumise au Parlement le 26 janvier prochain.

Elle prévoit une série de mesures, dont la mise en place d’un certificat de sensibilisation. Ce dernier pourrait rendu obligatoire pour toute personne souhaitant acheter ou adopter un chien, chat ou autre animal de compagnie. Le but d’une telle démarche est de limiter les acquisitions et adoptions compulsives, non réfléchies, qui débouchent bien trop souvent sur des abandons, dont le nombre s’élève à 100 000 par an en France.

C’est ce que soulignait Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, dans son interview accordée au Parisien dimanche dernier. Il a donc évoqué ledit certificat parmi les dispositions destinées à combattre les abandons, tout comme un encadrement renforcé des ventes d’animaux sur Internet et dans les animaleries.

Les gérants d’animaleries, justement, ne semblent pas convaincus par cette proposition, si l’on se fie aux témoignages recueillis par FranceInfo.

Ceux interrogés pensent notamment qu’il n’y aura « rien de concret derrière », que le fait de signer ce document « n’aura pas réellement d’impact » sur le comportement des propriétaires et l’attention et les soins qu’ils seront censés apporter à leurs animaux. Ces propos sont ceux de Chloé, qui est à la tête d’une animalerie depuis 10 ans.

Une consœur, Laure, suggère une alternative pour sa part : une formation destinée aux acheteurs, leur expliquant « ce qu’est un chat, un chien ». « Actuellement c'est de la consommation », poursuit-elle, « j’achète, je consomme, je jette ». C’est cette même logique qui a été pointée du doigt par le ministre de l’Agriculture il y a 3 jours : « Un animal n'est ni un produit, ni un jouet », rappelait-il.