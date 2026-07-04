Les forces de l'ordre mettent fin à un élevage clandestin où s'entassaient 54 Bergers Australiens maltraités en attendant d'être vendus

Après la découverte de dizaines de Bergers Australiens livrés à eux-mêmes dans un élevage clandestin en Louisiane, leur propriétaire a été interpellé et fait désormais face à 55 accusations de cruauté envers les animaux. Les chiens sauvés ont été mis en sécurité et pris en charge, tandis que l'enquête se poursuit.

Une cinquantaine de chiens, tous de race Berger Australien, ont été sauvés d'un élevage canin illégal où ils étaient victimes de négligence, rapportait FOX 8 WVUE-TV .

Le site en question se trouve à Kenner, dans l'Etat de Louisiane (Etats-Unis). Le propriétaire des lieux, un homme de 50 ans répondant au nom de Shawn Bell, a été arrêté et devra répondre de 55 chefs d'accusation de cruauté envers les animaux.

D'après la police locale (Kenner Police Department), ses agents sont intervenus aux côtés du service animalier (Jefferson Protection & Animal Welfare Services) le 22 juin 2026, dans le cadre d'une enquête ouverte au sujet de cet élevage.

Arrivés sur les lieux, ils ont découvert 54 chiens, dont plusieurs portées de chiots, qui vivaient dans des conditions extrêmement mauvaises. Malheureusement, le cadavre d'un 55e a également été trouvé. Il était dans un état de décomposition avancé.

A l'intérieur de la propriété, les intervenants ont été saisis par l'omniprésence de déjections et de détritus. A l'extérieur, le constat n'était guère plus reluisant ; les chiens étaient détenus dans des enclos insalubres.

Des chiens et des chiots vendus en ligne

D'après les premiers éléments de l'enquête, Shawn Bell proposait ces chiens et ces chiots à la vente via les réseaux sociaux et un site web.

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Photo d'illustration

Les 54 rescapés ont été pris en charge par les Jefferson Protection & Animal Welfare Services, dont les équipes sont mobilisées pour les examiner et leur apporter les premiers soins.

« Cette usine à chiots a choqué les détectives expérimentés et les enquêteurs de JPAW, a déclaré Keith Conley, chef de la police de Kenner. Cette enquête est en cours, et nous évaluons maintenant d'autres charges pénales pour violation du code et de l'occupation ».

Le conseil Woopets : comment reconnaître un élevage de chiens sérieux avant d'acheter un chiot ?

Tous les élevages ne se valent pas. Quelques vérifications simples permettent d'éviter de soutenir des structures où le bien-être animal n'est pas respecté :

Demander à visiter les lieux : un éleveur responsable accepte généralement de montrer l'environnement dans lequel vivent ses chiens.

Observer les conditions de vie : les animaux doivent disposer d'espaces propres, d'eau fraîche, d'un abri et être en bon état général.

Se méfier des annonces trop nombreuses : des portées disponibles en permanence ou plusieurs races proposées peuvent être le signe d'une production intensive.

Exiger les documents obligatoires : identification, certificat vétérinaire, carnet de santé et informations sur les parents du chiot doivent être remis lors de la vente.

Prendre le temps de ces vérifications contribue à lutter contre les élevages clandestins et favorise le bien-être des animaux.

Et si l'adoption en refuge reste souvent la première option à envisager, il existe également de nombreux éleveurs passionnés et consciencieux qui placent le bien-être de leurs chiens au cœur de leur activité. L'essentiel est de prendre le temps de s'informer avant d'accueillir un compagnon.