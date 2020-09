Les forces de l'ordre interviennent dans un logement insalubre et sauvent 42 animaux, dont 33 Dogues Allemands qui vivaient dans une seule cage !

© Humane Rescue Alliance

Détenus dans des conditions extrêmement mauvaises, une quarantaine d’animaux dont une majorité de chiens ont été secourus et pris en charge par une association à Washington D.C. Une enquête pour cruauté animale est en cours.

Faisant suite à un signalement anonyme, les forces de l’ordre sont intervenues dans une propriété dans les quartiers sud-est de Washington D.C, où elles ont découvert 42 animaux qui vivaient dans des conditions sanitaires et de sécurité horribles.

6 lapins et 36 chiens, dont 33 Dogues Allemands, ont ainsi pu être secourus en collaboration avec l’association Humane Rescue Alliance, rapporte WTOP.

Malgré leur grande taille, les chiens étaient entassés dans des cages étroites et évoluaient au milieu de leurs propres déjections. Les murs étaient recouverts de sang et d’excréments. Les intervenants ont été frappés par l’insoutenable odeur des lieux. Par ailleurs, les animaux n’avaient ni eau ni nourriture à leur disposition.

Les enquêteurs ont relevé des preuves que les chiens étaient destinés à la revente. Ils ont également découvert que l’une des chiennes était enceinte. Plus triste encore, des restes de chiots morts ont été trouvés dans un réfrigérateur.

Chris Schindler, responsable à la Humane Rescue Alliance, s’est dit « soulagé que [les animaux] soient à présent en sécurité et entre les mains de personnes qui leur accorderont l’amour et les soins dont ils ont besoin et qu’ils méritent »

L’enquête se poursuit. Les chiens et les lapins seront régulièrement examinés par un vétérinaire. L'association a lancé un appel aux dons pour l’aider à couvrir les frais liés aux soins et aux divers besoins des animaux.