Les forces de l'ordre interceptent un véhicule volé avec un petit chien terrifié à son bord

Un 4x4 avait été volé alors qu’il était stationné devant un magasin. Pire encore, le chien du propriétaire du véhicule était à son bord à ce moment-là. La famille du canidé était extrêmement inquiète pour ce dernier, tandis que la police demandait l’aide du public pour tenter de le retrouver le plus vite possible.

Un petit chien et la voiture dans lequel il se trouvait ont été récupérés par la police après un vol commis le dimanche 6 août, rapportait WMTV.

Ce jour-là, la police d’Etat de New York (New York State Police) sollicitait l’aide des citoyens pour une affaire de vol de voiture avec un chien à son bord. Elle lançait ainsi un appel à témoins via les réseaux sociaux.

Le véhicule en question avait été emporté par un ou plusieurs individus alors qu’il était stationné devant le magasin de vêtements Waterloo Outlets à Waterloo, dans l’Etat de New York.

A l’intérieur de la Jeep Cherokee Lattitude de couleur noire se trouvait Glenn, un Morkie (croisé Bichon Maltais / Yorkshire Terrier) mâle de 6 ans et pesant un kilogramme et demi. Bien plus que la voiture, c’était évidemment le sort de l’animal qui préoccupait son maître.

La police locale demandait à quiconque pensant détenir des informations susceptibles d’aider ses enquêteurs de les leur transmettre.

La traque a finalement porté ses fruits. Le véhicule et surtout le chien ont été retrouvés quelques heurs plus tard. C’est ce qu’a annoncé la police d’Etat de New York dans une mise à jour de sa publication, puis dans un autre post partagé le mardi 8 août.

« Eternellement reconnaissants »

Glenn a ainsi été restitué à son propriétaire, soulagé de constater que son ami à 4 pattes était indemne après cette mésaventure. Les forces de l’ordre ont adressé leurs remerciements à la communauté pour sa contribution à cet heureux dénouement.

Jaime Rhinehart, le maître de Glenn, a d’ailleurs commenté la publication en remerciant les policiers « pour le dévouement et le travail acharné » dont ils ont fait preuve.

« Vous êtes tous incroyables, poursuit-il. Nous ne pourrons pas vous remercier assez pour avoir ramené notre Glenn sain et sauf à la maison ! Nous vous en serons éternellement reconnaissants… ».

