Faire le choix d’adopter 2 chats seniors a appris à cette femme « comment devenir une meilleure personne »

La féline Haru et son congénère Haku ont tous les 2 croisé la route de Christina Ha à des moments différents de la vie. Ils ont comblé son cœur et lui ont donné de belles leçons de vie. Aujourd’hui, ils ne sont plus de ce monde, mais leur propriétaire humaine garde un doux souvenir de leur présence sur terre.

C’est Haku qui a pris place chez Christina en premier, mentionnait Cole & Marmalade. Cette dernière le décrit comme étant « le meilleur des vieux hommes ». Ils se sont rencontrés quand il avait 16 ans. À l’époque, elle s’était blessé à la cheville et se sentait très seule. En tant qu’amoureuse des bêtes, elle a ressenti le besoin d’avoir un animal de compagnie à ses côtés, mais pas n’importe lequel. Elle souhaitait donner sa chance à un senior.

@whiskstowhiskers / Instagram

« Je n'échangerai notre temps ensemble pour rien au monde, les hauts comme les bas et tout le reste »

Christina savait qu’accueillir un senior s'accompagne généralement de nombreux rendez-vous chez le vétérinaire à cause des soucis médicaux liés à l’âge. Mais ce qui pourrait paraître contraignant pour certains ne l’était pas pour elle. Elle a plutôt choisi d’apprendre de son expérience, en concluant qu’elle devait également s’occuper de sa propre santé.

Haku lui a aussi montré que tant qu’il y avait de l’amour, tout le reste ne comptait plus. Il a toujours chéri l’affection de sa maîtresse, même lorsqu’il souffrait. Il s’est finalement éteint pour son 17eme anniversaire, entouré des personnes qu'il aimait le plus au monde.

« Elle m'a rappelé mon vieil homme spécial »

Christina n’oubliera jamais les tendres moments passés avec son ami quadrupède. D’ailleurs, grâce à leur belle histoire, elle a reçu des subventions et a ouvert un bar à chats à New York (États-Unis). Son établissement, nommé Meow Parlour, est un organisme à but non lucratif fondé pour aider les félins dans le besoin.

Parallèlement, la bienfaitrice a laissé entrer une autre boule de poils dans son grand cœur, Haru. La femelle de 13 ans n’est pas restée longtemps dans sa vie à cause de graves problèmes de santé. Toutefois, elle y a laissé un grand impact : « Notre temps ensemble a été court, mais précieux » confiait Christina.

A lire aussi : Moose, le chien triste qui avait passé 400 jours en refuge, a enfin retrouvé le sourire ! (vidéo)

@whiskstowhiskers / Instagram

Malgré la perte de ses amis à 4 pattes, elle a déclaré avoir pris « l’une des meilleures décisions de sa vie » en les adoptant tant ils lui ont apporté au quotidien.