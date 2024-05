Une chienne blessée amenée à la caserne des pompiers s'attache à l'un d'eux qui prend une décision poignante

Une jeune chienne vraisemblablement errante avait été heurtée par un véhicule à Buffalo, dans l’Etat de New York. 2 adolescents se sont empressés de lui porter secours. Constatant qu’elle était blessée à la patte, ils l’ont emmenée à la caserne des pompiers où ils ont été accueillis par Anthony Pulvino, 30 ans.

Soldat du feu depuis 2 ans et demi, l’homme en a tout de suite parlé à son supérieur et au reste de l’équipe. Ils ont ensuite emmené la chienne aux urgences vétérinaires et ont repris le travail, rapportait le Daily Mail.



The Buffalo Fire Department / Facebook

La chienne, qui ne portait pas de collier, présentait des traces d’abrasion et avait la patte fracturée. Cette dernière n’a pu être sauvée et a dû être amputée.

Anthony Pulvino avait fait part à ses collègues de son intention d’adopter un chien depuis un certain temps. S’étant pris d’affection pour la petite rescapée, il a laissé son numéro de téléphone au personnel de la clinique vétérinaire, indiquant qu’il était prêt à devenir son nouveau propriétaire si personne ne venait la réclamer.

Une semaine plus tard, l’établissement l’a appelé pour lui annoncer les nouvelles qu’il espérait tant ; la chienne s’était parfaitement remise de son opération et il pouvait l’adopter. Chose qu’il a faite assez rapidement.



The Buffalo Fire Department / Facebook

« Elle est tombée dans mes bras »

« Elle est juste tombée dans mes bras », raconte le pompier, qui a décidé de l’appeler Auburn, car le jour de son sauvetage, il avait réalisé une intervention dans le secteur d’Auburn and West.

Depuis son adoption, Auburn passe une grande partie de ses journées à la caserne aux côtés de son humain et des autres pompiers, dont elle est désormais la chouchoute.

La chienne est également devenue célèbre dans le quartier, tout le monde la reconnaissant lorsqu’Anthony Pulvino la promène. « Elle est super avec les enfants et les autres chiens, dit ce dernier. J'ai des chats aussi et elle se comporte bien avec eux, mais ils ne l'aiment pas vraiment. »