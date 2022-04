Les exploits de Coco, un chien qui communique avec sa maîtresse par le biais d'un tapis sonore

Etudiante à Dijon, une jeune femme travaille avec son chien sur un projet de communication par le biais d’un tapis sonore. Grâce à ce dispositif qu’il a appris à utiliser, le canidé peut exprimer ses besoins.

Meiyun Xu, 29 ans, était arrivée en France en 2015 en provenance de sa Chine natale. Etudiante en sciences du langage à l’université de Dijon, elle réalise une expérience avec son chien Coco, consistant à inciter ce dernier à s’exprimer au moyen d’un tapis sonore, rapporte Ouest France.

Le but pour elle est de démontrer que nos amis à 4 pattes sont capables de communiquer autrement qu’avec le langage qui leur est propre : postures corporelles, aboiements, etc. Ils peuvent aussi se faire comprendre de manière encore plus complexe.

Meiyun Xu explique à Ouest France qu’elle avait envisagé, au départ, de faire ses « recherches sur des primates grâce à un écran tactile ». Elle s’était toutefois rendu compte que « logistiquement, c’était plus simple avec un chien ». C’est ce qui l’avait amenée à adopter Coco et à lui apprendre, dès ses 3 mois, à recourir au tapis sonore, où elle a enregistré les mots avec sa propre voix. Elle précise toutefois qu’elle ne l’a jamais forcé à le faire.



Hello_cocospeaking / Facebook

Coco connaît 34 mots

Aujourd’hui âgé de 10 mois, Coco a appris à reconnaître et utiliser 34 mots. Il se sert ainsi du tapis sonore pour dire à sa maîtresse qu’il souhaite se promener, jouer, manger, recevoir des caresses, ou même exprimer sa fatigue ou son ennui.

Ses travaux rappellent ceux d’Alexis Devine, qui s’est elle-même inspirée de l’orthophoniste américaine Christina Hunger.

Meiyun Xu compte aller encore plus loin dans son projet avec Coco. Elle s’apprête à entamer un protocole expérimental en avril 2020, où son chien travaillera, entre autres, à « reconnaître des jouets et faire la distinction entre les grands ou les petits objets ».

Hello_cocospeaking / Facebook