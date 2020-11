Les émouvantes retrouvailles entre un chien et sa famille 6 années après avoir disparu à plus de 2 000 kilomètres ! (Vidéo)

En apprenant que leur chien, disparu 6 ans plus tôt, venait d’être retrouvé sain et sauf, une mère et sa fille n’ont pas hésité devant le long voyage de 2000 km qui les attendait pour le récupérer. Les retrouvailles en valaient largement la peine.

Les chances de retrouver King s’amenuisaient à mesure que les années passaient, mais Debi Vasquez et sa fille Danae refusaient de perdre espoir. Leur chien disparu portait une puce d’identification et cela leur suffisait à continuer d’y croire. Elles ont eu raison, comme le raconte The Dodo.

Tout avait commencé en 2014. King, croisé Chihuahua qui était âgé de 9 ans à l’époque, se trouvait devant leur maison à San Antonio, dans l’Etat du Texas. Lorsque la famille est sortie pour le rappeler, le quadrupède n’était plus là. Les Vasquez n’ont eu de cesse de le chercher depuis. Ils ont tout essayé : affiches, publications sur les réseaux sociaux, porte-à-porte, recherches auprès des refuges et cabinets vétérinaires de la région… Sans succès, hélas.

Jusqu’à ce message vocal totalement inattendu, mais tant espéré, laissé par un refuge situé à plus de 2000 km de là, à Fort Lauderdale en Floride. Cherie Wachter, vice-présidente de la Humane Society of Broward County, leur annonçait ainsi que leur chien les y attendait.

King avait atterri dans cette structure d’accueil à la fin octobre. Une femme l’y avait déposé. Le canidé senior, désormais âgé de 15 ans, n’avait jamais connu la vie en refuge jusque-là.

Grâce au lecteur de puce d’identification, l’équipe de la Humane Society of Broward County a pu détecter celle de l’animal et obtenir les coordonnées des Vasquez.

Une heure après avoir reçu le message, Debi, incrédule, a rappelé le refuge. Constatant ensuite qu’il n’y avait aucun vol vers la Floride avant la fin de la semaine, elle et sa fille ont décidé d’y aller en voiture. Elles ont roulé 19 heures pour revoir leur chien qui leur manquait tant.

Voici leurs retrouvailles en vidéo :

Après ce moment plein d’émotion, Debi et Danae ont emmené King à la plage, au bord de l’océan. Il s’est amusé et retrouvé toute sa sérénité. Il venait de réaliser qu’il était désormais de retour chez sa famille.