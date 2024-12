Les émouvantes retrouvailles d’un soldat et d’un chien qui se sont rencontrés à l’autre bout du monde et sont devenus inséparables

Il n’est pas rare que des soldats en mission à l’autre bout du monde sauvent et s’attachent à des boules de poils errantes. C’est le cas de Landon Gnade, un américain en déploiement au Kosovo, qui a rencontré son âme-sœur canine un beau jour, aux portes du camp. S’en est suivi une magnifique histoire d’amour et d’amitié que le soldat n’aurait jamais imaginé…

Dans un entretien accordé récemment à Fox 5, Landon Gnade est revenu sur sa rencontre inattendue avec la boule de poils qui n’était alors qu’un minuscule chiot. Comme c’est très souvent le cas, ce sont les locaux qui ont laissé le canidé près du camp. “Il était petit comme une sphère, presque comme une balle. On pouvait le soulever comme un rien. C'était la chose la plus adorable que j'ai jamais vue de ma vie. Le chiot le plus adorable de tous les temps”, s’est souvenu le soldat avec tendresse. Conscient qu’il ne pourrait pas ramener de chien chez lui, aux États-Unis, Landon a toujours mis un point d’honneur à ne s’attacher à aucun d’entre eux. Mais c’était sans compter sur l’irrésistible bouille du toutou qui s’est mis à le suivre partout… “Ça a été un choc pour moi de voir à quel point je me suis rapproché de Lepo parce que je ne cherchais pas de connexion. J'avais déjà des chiens à la maison ! Puis à un moment donné, je me suis dit : ‘J'adore ce chien’", a-t-il expliqué.

© Fox 5

Une séparation terrible

En quelques semaines seulement, Lepo a appris les ordres de base et à marcher en laisse. Entre séances de jeu et instants de tendresse, Landon et Lepo ont fini par tisser des liens indéfectibles.“Quand les jours étaient durs, avoir Lepo à mes côtés m'a beaucoup aidé, pouvoir caresser et aimer un animal ça n’a pas de prix", a déclaré le soldat. Alors, quand il a fallu rentrer au pays, le déchirement a été terrible. L’association Paws of War est alors intervenue dans le but de rapatrier Lepo en Amérique. “Le traumatisme de devoir laisser un animal derrière soi est réel - nous ne voulons jamais qu'ils aient à faire ce sacrifice", a déclaré Gary Baumann, membre de l’association.

© Fox 5

Il aura fallu 2 mois à l’association pour rapatrier Lepo aux États-Unis. Dans ce laps de temps, le chien a reçu ses vaccins et son passeport afin de voyager en toute légalité.

© Fox 5

"C'est réconfortant"

Aujourd’hui, Lepo et Landon sont à nouveau réunis et ne se quittent plus. Comme beaucoup de soldats qui rentrent de mission, le retour à la vie normale est souvent difficile… Alors avoir Lepo à ses côtés est un énorme soutien émotionnel. “C'est réconfortant. C'est génial. Parce que je ne vis pas ça seul. Il est juste à côté de moi et il me comprend car il était là-bas aussi…”, a conclu Landon. Une belle histoire qui donne la larme à l’oeil !

© Fox 5