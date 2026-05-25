Les chiens voient-ils dans le noir absolu ?

Bien que les chiens possèdent une meilleure vision nocturne que nous autres humains, ils ne peuvent pas voir dans l’obscurité totale. Leurs yeux sont uniquement mieux adaptés aux faibles luminosités grâce à une structure appelée « tapetum lucidum ». On vous explique tout dans cet article !

Contrairement aux humains, les chiens sont naturellement plus actifs à l’aube et au crépuscule. Leur appareil visuel s’est donc adapté aux environnements peu éclairés, grâce au tapetum lucidum, une membrane réfléchissante située derrière la rétine.

Agissant en quelque sorte comme un miroir, elle renvoie la lumière non absorbée une seconde fois vers les cellules photoréceptrices de l’œil. Ainsi, nos amis à 4 pattes captent davantage de lumière dans des conditions sombres. Ce phénomène explique aussi pourquoi leurs jolies prunelles s’avèrent brillantes lorsqu’elles sont éclairées la nuit.

Une étude scientifique parue dans Veterinaria* décrit avec précision ce mécanisme. Elle explique notamment que le tapetum lucidum améliore la sensibilité visuelle en cas de faible luminosité, en réfléchissant les rayons lumineux vers la rétine une seconde fois.

De plus, nos boules de poils adorées possèdent davantage de bâtonnets que les humains dans leur rétine. Ces cellules sont spécialisées dans la perception des mouvements et de la lumière faible.

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Les chiens ne voient rien dans le noir complet

Attention : le tapetum lucidum ne crée pas de lumière ! Il ne fait que « recycler » celle déjà présente dans l’environnement. Si une pièce se retrouve totalement dans le noir, votre chien ne peut tout simplement pas voir.

C’est comme les chats, qui ont la réputation de « voir dans le noir ». Les petits félins voient très bien dans la pénombre, mais pas dans l’obscurité absolue !

Le comportement de nos compagnons canins entretient souvent cette croyance. Même dans une maison sombre ou lors d’une promenade nocturne, ils semblent se déplacer avec aisance. Pourtant, ils utilisent énormément leurs autres sens pour compenser.

Leur odorat et leur audition sont particulièrement développés. Quand ils se meuvent dans l’obscurité, les chiens combinent les informations visuelles restantes avec les odeurs, les sons et leur mémoire spatiale.

Le conseil de Woopets : comment promener son chien le soir en toute sécurité ?

Si vous devez sortir votre fidèle compagnon alors que le jour décline (notamment tôt en hiver) plusieurs précautions doivent être prises pour garantir votre sécurité et la sienne. Privilégiez les endroits bien éclairés et évitez les zones isolées. Un collier ou un harnais réfléchissant permet à votre chien d’être visible par les voitures, les vélos et les passants. Vous pouvez aussi utiliser une laisse lumineuse ou une petite lampe LED fixée à son collier.

Nous vous recommandons de rester attentif à votre environnement. Certains toutous peuvent être plus nerveux ou excités dans l’obscurité. De plus, gardez votre chien en laisse et n’hésitez pas à emporter une petite lampe torche pour mieux voir le sol.

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Nous vous invitons aussi à adapter la durée de votre promenade en fonction de la météo et de l’état de santé de votre boule de poils. Une sortie calme et sécurisée reste le meilleur moyen de terminer votre journée en toute sérénité !

* « Morphological and bioreflecting characteristics of tapetum lucidum in dogs and cows », Pamela Bejdic, Rizah Avdic, Merim Tabakovic, Veterinaria, volume 58, 2009.