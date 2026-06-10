Les chiens font physiologiquement la différence entre un visage triste et joyeux, selon une étude

Votre fidèle compagnon 4 pattes sait-il vraiment si vous êtes heureux ou contrarié ? Une étude menée par des chercheurs des universités de Lincoln (Royaume-Uni) et de São Paulo (Brésil) s’est penchée sur la question. Les résultats montrent que les chiens ne se contentent pas d'observer nos expressions faciales. En effet, ils savent distinguer un état émotionnel positif d'un état négatif, ce qui implique un traitement cérébral différencié de ces informations. Résumons cette recherche scientifique pour mieux comprendre le fonctionnement du « meilleur de l’Homme »...

Publiée dans la revue Biology Letters*, l'étude visait à déterminer si les chiens pouvaient reconnaître les émotions exprimées par les humains et leurs congénères en combinant plusieurs sources d'information sensorielles. Les chercheurs souhaitaient savoir si cette capacité relevait d'un simple apprentissage ou d'un véritable traitement cognitif des émotions.

Pour le vérifier, les chercheurs ont testé 17 chiens de compagnie adultes. Les animaux étaient placés face à 2 images affichées simultanément. L'une montrait une expression positive (visage humain joyeux ou toutou en posture de jeu) ; l'autre une expression négative (visage en colère ou congénère agressif). Dans le même temps, un son était diffusé, celui d’une voix humaine ou d’une vocalisation canine à tonalité positive ou négative.

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Les scientifiques ont alors observé quelle image les canidés regardaient le plus longtemps. S’ils associaient correctement le son à l'expression faciale correspondante, cela démontrait qu'ils étaient capables d'identifier et de catégoriser les émotions perçues.

Les chiens sont capables de distinguer physiologiquement nos états émotionnels

D’après les résultats, les chiens ont passé davantage de temps à regarder le visage dont l'expression émotionnelle correspondait au son entendu. Ce comportement a été observé aussi bien avec les visages humains qu'avec ceux d'autres toutous.

Selon les auteurs de cette étude, cette performance montre que nos compagnons à 4 pattes sont capables d'intégrer des informations visuelles et auditives pour reconnaître un état émotionnel. Ils ne réagissent pas uniquement à un sourire, à une grimace ou à une intonation particulière pris isolément. Ils construisent une représentation mentale cohérente de l'émotion exprimée.

Cette aptitude suggère également que les émotions positives et négatives ne sont pas traitées de la même manière par leur cerveau. Un visage joyeux n'entraîne pas la même réponse cognitive qu'un visage en colère ou menaçant, preuve que les chiens font une véritable distinction physiologique entre ces états émotionnels.

Nos compagnons à 4 pattes sont très attentifs à nos émotions !

Cette découverte renforce l'idée que la relation entre l'humain et le chien repose sur une compréhension émotionnelle particulièrement développée. Après des milliers d'années de cohabitation, les toutous semblent avoir acquis une remarquable capacité à décrypter nos états d'esprit.

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Pour les propriétaires, cela rappelle aussi que nos compagnons sont sensibles à bien plus que nos mots. Le ton de notre voix, nos expressions faciales et notre attitude générale leur fournissent de précieuses informations sur notre humeur. Nos fidèles compagnons peuvent ainsi percevoir si nous sommes détendus, joyeux ou au contraire tendus et contrariés.

* « Dogs recognize dog and human emotions », Natalia Albuquerque, Kun Guo, Anna Wilkinson, Carine Savalli, Emma Otta, Daniel Mills, Biology Letters, janvier 2016.