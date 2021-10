Les bénévoles remuent ciel et terre pour retrouver les petits d’une chienne abandonnée sur le parking de leur refuge

Une portée de chiots et leur mère ont été réunies après l’abandon de la chienne devant un refuge. L’association avait mené son enquête au sujet de l’ancienne propriétaire des canidés, afin d’entrer en contact avec elle et la convaincre de lui donner les petits.

D’émouvantes retrouvailles ont eu lieu entre une chienne abandonnée dans un refuge de l’Ohio et ses chiots, rapportait WLWT ce mardi 12 octobre.

Le jeudi 7 octobre dernier, une vidéo postée sur Facebook et enregistrée par une caméra de surveillance révélait une triste scène. On y voyait une femme amener une chienne tenue en laisse sur le parking du refuge de la Humane Society of Greater Dayton, pour l’y abandonner. Dans la légende accompagnant la séquence, on pouvait lire que sa publication n’avait pas pour but d’exposer ou de juger la personne, mais plutôt de l’identifier pour retrouver les chiots.

En recueillant la chienne après l’avoir découverte à l’extérieur de l’établissement, les bénévoles s’étaient, en effet, aperçus qu’elle avait récemment donné naissance à une portée. Il fallait localiser et ramener les chiots nouveau-nés au plus vite, car ils avaient besoin de leur mère.

Un appel à témoins a ainsi été lancé et, assez rapidement, les indices ont commencé à affluer. Les enquêteurs de la Humane Society of Greater Dayton ont travaillé dur pour les trier, analyser et recouper. Leurs efforts ont fini par payer, puisqu’ils ont réussi à remonter jusqu’à la dame. Ils ont obtenu ses coordonnées et l’ont contactée, ce qui a permis de récupérer les jeunes chiens et les rendre à leur génitrice.

Les chiots retrouvés et placés en famille d’accueil avec leur mère

Une nouvelle annoncée sur la page Facebook du refuge de Dayton : « Grâce à vos indices, nous avons pu localiser la femme dans la vidéo et avons travaillé en étroite collaboration avec elle. Nous sommes heureux d'annoncer que les chiots sont de retour avec leur mère et tous sont actuellement en famille d'accueil, recevant l'amour et les soins dont ils ont besoin. »

L’association a également tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont aidée pendant cette opération, tant par les informations qu’elles lui ont fait parvenir que par leurs messages de soutien.