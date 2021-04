Les agents de sécurité d’une gare alertés par les cris de douleur d’un chien, dont la patte s’est coincée dans le mécanisme de l’escalator

Il y a des accidents dont nos amis à 4 pattes voudraient bien se passer. Dans une gare de Jersey City, une ville située aux États-Unis, 2 officiers ont dû secourir un chien qui avait bloqué l’un de ses membres en bas d’un escalator.

Vers 13h15 mercredi dernier, les agents de sécurité Anthony Manifredini et Matthew Maiello en service dans la station Journal Square PATH, se sont précipités vers une femme désespérée et paniquée. Ses cris se sont mélangés à ceux de son canidé. Et pour cause : le Spitz Nain, nommé Scott, se tordait de douleur. Sa patte gauche s’était coincée dans le mécanisme d’un escalator, relate Metro. Il n’y a donc eu aucune seconde à perdre.

© Port Authority of New York and New Jersey

Une opération collective mise en place pour sauver le chien

Une fois arrivé sur les lieux de l’accident, Anthony Manifredini a appuyé sur le bouton d’arrêt d’urgence, et a rassuré le canidé affolé. Son coéquipier s’est chargé d’appeler des renforts. 3 autres agents sont intervenus pour retirer en toute sécurité la grille des escaliers mécaniques. Scott s’en est sorti avec plusieurs blessures, dont une perforation de la patte et des lacérations. L’un des policiers a appelé et payé un taxi pour la propriétaire, qui a aussitôt emmené son compagnon chez un vétérinaire. Après avoir reçus de nombreux soins, Scott devrait normalement se rétablir.