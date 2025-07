"Les aboiements m'ont réveillé", comment un chiot de 5 mois a sauvé 67 personnes d’une coulée de boue en pleine nuit

En Inde, Rocky est devenu un héros aux yeux des habitants. De nombreuses inondations et coulées de boue causées par la mousson ont déjà fait des dizaines de victimes et d’innombrables dégâts matériels. Toutefois, grâce à l’intervention du chien, un drame immense a pu être évité dans un village.

Le 30 juin dernier, aux environs de minuit, des aboiements ont retenti dans le village de Siyathi, en Inde. Ils provenaient d’un chiot de 5 mois nommé Rocky et, s’ils étaient si insistants, c’est parce que ce dernier tentait d’avertir ses maîtres d’un danger imminent. Son flair ne l’a pas trompé, puisque quelques minutes plus tard, une coulée de boue a enseveli la plupart des habitations.

Les inondations sont fréquentes lors des moussons. Elles sont causées par les pluies, caractéristiques de cette période, qui peuvent être très intenses et provoquer des catastrophes naturelles. Des coulées de boue, notamment, sont à l’origine de dégâts considérables et des victimes sont malheureusement fréquemment recensées.

Un acte héroïque

Les habitants de Siyathi ont bien conscience qu’ils auraient pu faire partie de ces dernières. À la fin du mois de juin, en plein milieu de la nuit, un glissement de terrain a enseveli la majorité des maisons du village et tout ce qui se trouvait à l’intérieur. Heureusement, les 67 personnes vivant sur place ont évacué les lieux, et ce, grâce à l’intervention de Rocky.

Le chien a compris que quelque chose d’anormal était sur le point d’arriver alors même que sa famille et tous les autres habitants du village dormaient. Au cours de la nuit, il s’est mis à aboyer sans cesse, jusqu’à ce que son propriétaire se réveille : « Les aboiements m'ont réveillé. En m'approchant de lui, j'ai vu une grande fissure dans le mur de la maison et l'eau commençait à s'infiltrer. J'ai couru en bas avec le chien et j'ai réveillé tout le monde », partageait Narendra, le propriétaire du chien, dans un témoignage rapporté par NAI.

A lire aussi : Un couple pense adopter un Berger Allemand dans un élevage sérieux, mais en découvrant qu'il servait d’appât pour les ours, ils décident de sauver 5 chiens

Narendra est alors sorti de chez lui et a prévenu les autres habitants qu’un drame était en train de se produire. Tous ont quitté leur maison, avant de les retrouver ultérieurement totalement ensevelies. Ils ont été pris en charge dans des salles dédiées et se remettent de leur traumatisme.

Rocky, quant à lui, a été érigé au rang de héros. Il n’en a peut-être pas conscience, mais ce jour-là, il a sauvé un village entier.