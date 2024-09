Persuadé qu'il ne reverrait jamais ses chiennes disparues dans un glissement de terrain, un couple explose de joie en les retrouvant une semaine après

Le 25 août est à marquer d’une pierre noire pour James et William Montiver. Un glissement de terrain a provoqué d’énormes dégâts dans la ville de Ketchikan, où ils résident, et a détruit leur maison. Le couple a eu la chance de survivre à la catastrophe, qui a fait un mort et 3 hospitalisés, indique un article publié sur le site web de USA Today News.

Lors de l’événement tragique, James a réussi à s’échapper par ses propres moyens, tandis que sa moitié a dû attendre l’intervention des secouristes pour sortir des décombres. Pour leur plus grand malheur, Alani et Cassie, leurs 2 chiennes, ont disparu au milieu de ce chaos…

© Ketchikan Gateway Borough / Facebook

Des retrouvailles émouvantes

Au cours des jours qui ont suivi le drame, plusieurs tentatives ont été réalisées pour localiser les boules de poils ensevelies sous les décombres. Le couple était convaincu que ses fidèles compagnes à 4 pattes n’avaient pas survécu, ou qu’elles avaient été attrapées par quelqu’un. « Nous leur avons fait nos adieux en privé », indique James.

Jusqu’au jour où un géologue nommé Travis Watkins a entendu des gémissements dans les ruines. La découverte a été faite dans la matinée du dimanche 1er septembre, soit une semaine après le glissement de terrain ravageur.

© Ketchikan Gateway Borough / Facebook

Ni une ni deux, les pompiers ont évalué la stabilité du terrain et ont mis en place un plan de sauvetage. En se faufilant sous l’ancienne demeure, la professionnelle Crystal Schleiff a croisé le regard de l’un des canidés. « J’ai trouvé un chien, je vois des yeux et ils clignent ! », s’est-elle écriée.

Pour le plus grand bonheur des Montiver, Alani et Cassie ont été sauvées. Les 2 chiennes ont été soignées par un vétérinaire, puis remises entre les mains bienveillantes de leurs propriétaires.

© Ketchikan Gateway Borough / Facebook

« Nous sommes heureux et bénis que Cassie et Alani nous soient rendues, et que notre famille soit à nouveau réunie, déclare James Montiver, nous sommes très reconnaissants envers les premiers intervenants et envers tous ceux qui nous ont aidés cette semaine. »