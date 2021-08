Le tendre moment entre un chien de thérapie et une patiente atteinte de démence

Chienne de thérapie, Lola a provoqué un véritable petit miracle lorsqu’elle a rendu visite à une dame âgée atteinte de démence. Le mari de celle-ci n’en revenait pas en voyant sa réaction.

Lola est une femelle Basset Hound de 11 ans. En plus de combler de bonheur sa propriétaire Jilly Beattie, elle met aussi sa douceur et sa bienveillance au service des personnes en souffrance. Elle est, en effet, chienne de thérapie depuis l’âge de 5 ans, comme le raconte le Daily Record.

Elle avait été formée par Pets As Therapy, une organisation basée à Chalgrove, à une cinquantaine de kilomètres de Londres. L’une des bénévoles de cette structure l’avait repérée et s’était rapidement rendu compte, en la rencontrant, qu’elle avait du potentiel.

Son apprentissage terminé, Lola et sa maîtresse se sont mises à visiter les maisons de retraite nord-irlandaises pour apporter du réconfort aux personnes âgées. Généralement, Jilly Beattie frappe aux portes des chambres, se présente, puis demande aux résidents s’ils veulent rencontrer sa chienne de thérapie. Lola passe ensuite quelques minutes à leurs côtés, leur offrant énormément de tendresse et les aidant à oublier la solitude.

Récemment, Lola et sa maîtresse s’étaient rendues dans une maison de retraite du comté de Down. En entrant dans le couloir, Jilly Beattie a été étonnée par l’attitude inhabituelle de sa chienne ; elle tirait sur sa laisse et la guidait vers une chambre. Sa propriétaire l’a suivie pour y trouver une femme âgée installée sur son fauteuil, la tête baissée, immobile et silencieuse. Son mari, qui lui rendait visite, était assis sur le lit.

La dame n’avait pas dit un seul mot depuis des années

Lola s’est assise face à elle et a levé la tête, cherchant à croiser son regard. La pensionnaire, souffrant de démence, n’a eu aucune réaction au départ. Jilly Beattie était quelque peu dans l’embarras et s’apprêtait à sortir, quand la magie de Lola a opéré.

Alors que la chienne avait les yeux fermés, comme pour mieux communiquer avec elle, la main de la dame s’est animée pour saisir son oreille et la manipuler très lentement. Des caresses que Lola semblait apprécier à leur juste valeur. La femme lui a ensuite chuchoté quelques mots que seules elle-même et la chienne pouvaient entendre.

Son mari s’est mis à pleurer. Il a expliqué à Jilly Beattie que son épouse n’avait pas prononcé un seul mot depuis 2 ans et demi. Ce tendre et émouvant échange n’a duré qu’une poignée de minutes. La dame s’est tue et a retrouvé sa posture initiale. Lola est restée couchée face à elle encore un court instant, puis a quitté la pièce en compagnie de sa maîtresse.

Une semaine plus tard, Jilly Beattie s’apprêtait à revenir la voir avec Lola, mais elle a appris une triste nouvelle ; elle n’était plus de ce monde. La conversation que cette femme avait eue avec la chienne de thérapie était sans doute la dernière de sa vie.

A lire aussi : La technique imparable et adorable d'un vétérinaire pour vacciner les chiens sans qu'ils le devinent

Jilly Beattie / Facebook