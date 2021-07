Le tendre attachement de 2 chiens abandonnés qui se sont rencontrés en famille d’accueil

« Ils forment un couple incroyablement doux et méritent de vivre heureux pour toujours, ensemble, dans un foyer aimant », poursuit la bénévole, qui reste optimiste quant aux chances de leur trouver une famille.

Ils se ressemblent beaucoup, mais chacun a son caractère. Coral prend toujours les devants, tandis que TJ est plus timide. Leurs personnalités se complètent, en quelque sorte. Surtout, TJ semble nettement apaisé grâce à la présence de Coral.

Dès leur rencontre, TJ et Coral se sont entendus à merveille. Ils sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde et se sont mis à s’adonner ensemble à toutes les activités quotidiennes : jeux dans le jardin, siestes…

Les bénévoles ont alors eu l’idée de la placer en famille d’accueil, qui s’occupait déjà d’une femelle Greyhound depuis le mois de janvier. La chienne est question, appelée Coral et âgée de 7 ans, avait dû quitter son ancienne propriétaire qui, trop âgée, ne pouvait plus s’occuper d’elle.

Récemment arrivé au refuge Battersea Cats and Dogs Home à Londres, TJ se montrait extrêmement nerveux. Ce Saluki de 9 ans ne comprenait pas pourquoi sa famille avait décidé de se séparer de lui et il avait du mal à s’adapter à son nouvel environnement, raconte Metro .