Le soulagement pour un homme dont le chien a été volé la veille par un individu armé

Un chien volé en même temps que la voiture de son maître a été retrouvé et restitué à sa famille, rapportait CBS Chicago le mercredi 26 octobre.

L’agression et le rapt ont eu lieu le mardi 25 octobre dans l’une des rues des quartiers ouest de Chicago, dans l’Illinois. Vers 17h45 locales, un homme de 56 ans prénommé Tim venait de retirer de l’argent dans un distributeur automatique, puis était retourné dans son véhicule où sa chienne Bowie l’attendait sagement.

C’est là qu’un individu brandissant une arme à feu est venu le menacer et l’enjoindre de lui donner son portefeuille et la clé de sa voiture. Pris au dépourvu, Tim n’a eu d’autre choix que d’obtempérer. Son agresseur est reparti au volant de l’automobile, une Toyota Prius de couleur bleue, avec Bowie à son bord.



Wendy Sheridan / Facebook

Au traumatisme de l’attaque s’ajoutait l’angoisse de ne pas savoir où la chienne pouvait se trouver et si elle se portait bien. Heureusement, la terrible attente a pris fin le lendemain mercredi matin.

Bowie retrouvée à quelques kilomètres

Bowie a été découverte indemne par un passant devant un magasin à 10 kilomètres de là. Cette bienveillante personne l’a aussitôt confié à une pension pour chiens locale, dont un employé avait vu l’avis de recherche posté sur les réseaux sociaux. Il a contacté Tim pour lui annoncer la bonne nouvelle, et les retrouvailles ont eu lieu dans la foulée.

La police de Chicago est toujours à la recherche du suspect et de la Toyota Prius. Le plus important pour Tim et sa compagne Wendy Sheridan, qui a annoncé le retour sain et sauf de Bowie sur Facebook, est que cette dernière est de nouveau auprès d’eux.

