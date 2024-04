Le SOS poignant d'une association pour une chienne qui vivait enchaînée, affamée et rêvant d'un nouveau départ

Une famille d’accueil pour Noon. C’est l’appel lancé par une association de protection animale intervenant en Loire-Atlantique après avoir pris en charge cette chienne et son congénère qui étaient détenus dans des conditions déplorables chez un particulier. Les 2 canidés étaient enchaînés, affamés et même terrifiés chaque fois qu’ils voyaient leur maître.

Pour préparer Noon à l’adoption, l’aider à réapprendre la vie dans la chaleur et l’amour d’un foyer, l’association qui a secouru cette chienne est à la recherche d’une famille d’accueil. Son appel urgent est relayé par L’Eclaireur de Châteaubriand le jeudi 18 avril.



Noon est l’un des 2 chiens victimes de négligence extrême et sauvés récemment par Urgence Maltraitance Animale de Loire-Atlantique. L’autre s’appelle Mastoc et est un croisé Labrador Retriever / Cane Corso de 2 ans.



Tous 2 portaient une chaîne à même le cou et étaient attachés à des piquets près de leurs niches respectives. Celle de Noon n’était qu’un abri de fortune, envahi par la végétation et constitué de palettes, ne la protégeant donc pas des éléments.



Sans couchage, les gamelles désespérément vides et affamés, ils « sont apeurés à l’arrivée de leur propriétaire, ils se couchent au sol », indiquait l’association sur sa page Facebook mercredi.

Nourris « au pain et à l’eau »

Sur cette propriété de Marsac-sur-Don, commune située à une quarantaine de kilomètres au nord de Nantes, le quotidien des 2 quadrupèdes était donc fait de privation et de peur. Leur maigreur – l’état de Marsoc est encore pire sur ce point – est la conséquence logique du pauvre régime alimentaire qui était le leur jusqu’à leur sauvetage, puisqu’ils étaient nourris « au pain et à l’eau ».



Le placement du mâle n’est donc pas encore d’actualité. La femelle croisée Border Collie de 6 ans, en revanche, est prête à rejoindre une famille d’accueil. Urgence Maltraitance Animale de Loire-Atlantique espère pouvoir lui en trouver une assez rapidement, car elle a grand besoin d’affection et de confiance en attendant l’étape de l’adoption.

« Sans familles d’accueil, plus de sauvetages »

L’organisation précise que Noon s’entend avec ses congénères et les enfants (ceux en bas-âge sont à éviter par précaution), mais craint les chats. Non stérilisée et étant actuellement en chaleur, il serait préférable de la tenir éloignée des mâles non castrés.

Urgence Maltraitance Animale de Loire-Atlantique rappelle enfin qu’elle prend en charge les frais vétérinaires pendant le séjour de Noon en famille d’accueil et qu’elle peut fournir une aide en nourriture grâce aux dons. Ces derniers sont d’ailleurs vitaux pour l’association, tout comme les foyers provisoires. « Sans FA [familles d’accueil], plus de sauvetages », insiste-t-elle à ce propos sur sa page Facebook.