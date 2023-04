Le sauvetage de 4 chiots lâchement abandonnés met en exergue le désarroi des associations face à ce fléau

Ils étaient frigorifiés, affamés et livrés à eux-mêmes. 4 chiots ont été secourus après leur abandon, probablement l’œuvre d’un éleveur clandestin. L’association qui les a pris en charge arrive à saturation et dénonce ce fléau qui ne fait que s’aggraver ces dernières années.

« Nous sommes plus qu’heureux d’aider ces quatre nouveaux chiots, mais cela pèse sur nos ressources, qui sont déjà très sollicitées », confie Lindsay Gillanders, porte-parole de Manitoba Underdogs Rescue, à Radio-Canada. Une déclaration faisant suite à un récent sauvetage et résumant la situation à laquelle bon nombre d’associations font face un peu partout dans le monde. Leur engagement et leur motivation sont intacts, mais ces organisations atteignent leurs limites.

Les chiots en question avaient été découverts par un passant dans le sud de Winnipeg, ville du Manitoba (Canada). Abandonné dans une boîte, ils étaient transis de froid, maigres et infestés de puces.

Ils avaient été emmenés à la clinique vétérinaire Pembina, avant d’être transférés au refuge de Manitoba Underdogs Rescue. 3 d’entre eux ont ensuite été placés en famille d’accueil. Le 4e les y a rejoints le lendemain, car il avait besoin d’un peu plus de soins.

« Dès qu’ils iront mieux, nous allons séparer les chiots par paires, c’est-à-dire que deux d’entre eux iront dans un foyer d’accueil et deux autres dans un second foyer », explique Lindsay Gillanders, qui privilégie la piste de l’abandon par un éleveur clandestin n’étant pas parvenu à les vendre.

Un scénario qui tend malheureusement à se multiplier ces derniers temps, surtout depuis la sortie de la pandémie de Covid. Durant les périodes de confinement, la demande en chiens était montée en flèche. Une vague d’abandons s’en était suivie avec le retour à la normale. Beaucoup parmi ces animaux avaient été euthanasiés faute de solutions et de places. Dans le même temps, les dons adressés aux associations sont en baisse, alors que ces dernières font face à des dépenses sans cesse croissantes.



Manitoba Underdogs Rescue Inc. / Facebook

A lire aussi : Une scène pleine de tendresse entre un Berger Allemand et un bébé a fait fondre les internautes (vidéo)

Acheter dans une usine à chiots, c’est participer à cette horrible industrie

Le refuge Manitoba Underdogs Rescue « arrive vraiment à un point où il ne sera plus en mesure de fournir de l’aide, car il est tout simplement débordé », déplore sa porte-parole.

L’association demande au public de privilégier l’adoption d’animaux par rapport à l’achat. Le cas échéant, les acheteurs sont invités à s’adresser à des éleveurs sérieux et respectueux du bien-être des canidés. « Les gens doivent comprendre que s’ils achètent un chien dans une usine à chiots, ils ne font que contribuer à la croissance de cette horrible industrie », conclut Lindsay Gillanders.