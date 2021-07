Le sauvetage d’un chien et de son maître qui s’est blessé en tentant de le secourir après une chute en montagne

Une équipe de sauvetage en montagne et un hélicoptère des garde-côtes ont été mobilisés pour porter secours à un homme et son chien qui avaient fait une lourde chute. Le canidé était tombé en premier et son maître s’était grièvement blessé en tentant de le sauver. Ils sont tous 2 hors de danger.

D’importants moyens ont été déployés pour secourir un chien sénior et son propriétaire ayant fait une chute en montagne dans le Nord-ouest de l’Angleterre, rapportait ITV News ce jeudi 8 juillet.

La veille en fin d’après-midi, l’homme de 51 ans et son ami à 4 pattes effectuaient une randonnée sur les hauteurs de Stonethwaite, petit village situé près de Borrowdale dans le comté de Cumbria. La promenade se déroulait sans accro jusqu’à la chute du canidé depuis une sorte d’escarpement. Son maître a alors tenté de le sauver, mais ce faisant, il est tombé à son tour et s’est grièvement blessé.

Le chien, âgé de 12 ans, et son propriétaire devaient tous les 2 être secourus le plus vite possible. Ils n’ont pas eu à attendre bien longtemps. C’est la Keswick Mountain Rescue Team qui a répondu à l’appel de détresse et aussitôt envoyé ses sauveteurs sur les lieux.

Le chien pris en charge et son maître évacué en hélicoptère

L’équipe de sauvetage en montagne de Keswick a pris le duo en charge, pendant qu’un hélicoptère des garde-côtes survolait la zone. On a d’abord administré des antidouleurs à l’homme, qui était bien plus inquiet pour son compagnon que pour lui-même, avant de le faire hisser à bord de l’aéronef.

Le chien, lui, a été placé dans le sac de l’un des secouristes. Il semblait dans un meilleur état de santé que son propriétaire. L’animal a, malgré tout, été conduit chez un vétérinaire pour un examen complet et s’assurer qu’il ne souffrait de rien de grave.

Quant au quinquagénaire, il a été transporté à l’hôpital Royal Victoria Infirmary de Newcastle, où il est soigné et se remet de ses blessures.