Attaché à une voiture, ce chien n'a jamais été récupéré au refuge !

Joly attend sa nouvelle famille. Cet adorable chien avait été découvert abandonné et attaché à une voiture dans une commune de Moselle. Confié au refuge de la SPA locale, personne n’est venu le réclamer depuis sa prise en charge par l’association, qui le propose désormais à l’adoption.

Un chien abandonné dans une commune mosellane espère rejoindre bientôt un nouveau foyer chaleureux, rapportait LorraineActu.

Le quadrupède en question répond désormais au nom de Joly. C’est ainsi que l’a appelé l’équipe de la SPA de Thionville (57) après l’avoir recueilli à l’issue de sa découverte et de son sauvetage.

Âgé d’un an, ce chien d’une rare douceur avait été retrouvé livré à lui-même, attaché à une voiture à Hettange-Grande, fin avril. Sur sa page Facebook, la SPA de Thionville demandait aux internautes si quelqu’un parmi ceux-ci le reconnaissait, sans résultat toutefois.

Une dizaine de jours plus tard, l’association a de nouveau posté une publication à propos de Joly, annonçant qu’il était désormais disponible à l’adoption.



La SPA - Refuge de Thionville / Facebook

« Un chien très gentil et très affectueux »

« On dit de moi que je suis parfait », indique la présentation du canidé dans ledit post. Joly y est décrit comme « très gentil et très affectueux ». On y évoque également la « bonne bouille » qui le caractérise.

Un chien en tout point adorable, donc, et qui ne demande qu’à aimer et être aimé. La SPA de Thionville précise qu’il s’entend plutôt bien avec ses congénères et avec les enfants, mais a un peu plus de mal avec les chats.

Espérons pour Joly qu’il rejoigne rapidement la famille aimante qu’il mérite tant après l’énorme déception qu’il a dû ressentir.