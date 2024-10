Le regard plein de gratitude de l'un des 104 chiens sauvés d'un ouragan en quelques jours

Le passage de l’ouragan Milton sur la Floride a semé la destruction, mais il a aussi amené anonymes, bénévoles et services de secours à se surpasser pour sauver un maximum de précieuses vies animales. Les récits d’actes héroïques se multiplient, comme celui du sauvetage de Trooper, le Bull Terrier découvert attaché à une clôture.

A ce jour, le bilan s’élève à 16 morts et 50 milliards de dollars de dégâts dans l’Etat du sud-est américain. Associations, pompiers et forces de l’ordre redoublent d’efforts pour venir en aide aux animaux pris au piège par les violentes rafales de vent et les pluies torrentielles. C’est dans ce contexte que les soldats du feu du comté de Hillsborough (Hillsborough County Fire Rescue - HCFR), dont le siège est Tampa, se sont illustrés en portant secours à 104 animaux de compagnie.



Les équipes du HCFR ont ainsi veillé « à ce que personne – humain ou animal – ne soit laissé pour compte », peut-on lire sur la page Facebook du service d’incendie et de secours floridien. Une publication relayée par First Alert 4 et comportant plusieurs photos de ce sauvetage massif. Sur l’une d’elles apparaît un Bouvier Bernois adressant un regard touchant et plein de tendresse à son sauveur, le capitaine Dusty Mascaro de l’équipe technique de recherche et de sauvetage du HCFR, en l’occurrence. « Les yeux de ce chien disent tout », indique l’auteur du post.

« Ensemble, nous allons surmonter ça et reconstruire »

« Nous sommes incroyablement reconnaissants d'avoir l'opportunité de servir et de protéger tous les membres de notre communauté, grands et petits », poursuit-il.

D’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés, notamment des bus pour transporter les chiens en lieu sûr. « Ensemble, nous allons surmonter ça et reconstruire », conclut le Hillsborough County Fire Rescue.

