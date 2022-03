Le récit insolite d'une femme abasourdie en découvrant que le chien récupéré chez le toiletteur n'est pas le sien !

L’année 2022 a commencé par un énorme quiproquo pour la propriétaire d’un chien qu’elle avait déposé dans un salon de toilettage. En revenant le chercher, elle a eu une mauvaise surprise. L’animal n’était pas le bon…

Tykesha Cherry se souviendra longtemps de cette mésaventure, vécue le 5 janvier dernier et rapportée par le Mirror.

Ce jour-là, cette habitante de Chesapeake, en Virginie, avait emmené son jeune chien Lucky chez le toiletteur local, puis était repartie vaquer à ses occupations pendant qu’on pomponnait le croisé Caniche / Bichon Maltais de 10 mois.

Elle est ensuite revenue au salon pour le récupérer. La réceptionniste lui a demandé si elle était là pour Bentley, mais elle lui a répondu qu’elle faisait erreur et qu’elle venait chercher son Lucky. La dame est entrée, puis est revenue avec un chien qu’elle croyait être le sien.

Quand Tykesha Cherry est remontée dans sa voiture et placé le quadrupède sur le siège, elle a eu un doute en le regardant. « Lucky » semblait avoir beaucoup changé ; lui qui, d’habitude, était très affectueux et enjoué, le voilà qui était sur ses gardes et lui lançait un regard noir. La jeune femme a alors lancé un appel vidéo avec son petit-ami pour avoir son avis.

Ce dernier était encore plus perplexe qu’elle en observant le chien. Elle a décidé de l’examiner de plus près, ce qui n’a fait que confirmer ses soupçons. Ses yeux, ses oreilles et ses coussinets étaient très différents de ceux de Lucky. Et pour cause ; ce n’était pas lui.

Elle a retrouvé son véritable Lucky

En panique, sa maîtresse est revenue en courant au salon de toilettage, le chien dans les bras. En la voyant arriver, la réceptionniste l’a accueillie en s’écriant « salut Bentley ! ». Tykesha Cherry lui a expliqué qu’elle lui avait remis le chien de quelqu’un d’autre et qu’elle voulait le sien. Confuse, son interlocutrice est à nouveau rentrée pour ressortir, quelques secondes plus tard, avec le véritable Lucky.

A la fois soulagée d’avoir retrouvé son compagnon et en colère après l’établissement, Tykesha Cherry a raconté sa rocambolesque histoire sur Facebook. Une publication comprenant les photos de Lucky (à droite) et de Bentley :

