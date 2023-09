Le propriétaire d'un chien perdu passe une semaine dans sa voiture en pleine forêt dans l'espoir de le retrouver

Les vacances d’une famille se sont transformées en quête incessante de son chien perdu. Pendant une semaine, le maître du canidé a dormi dans son véhicule pour le chercher dans les forêts et les montagnes.

Pompier de son état, Ashlan Alldredge a profité de son congé pour partir en vacances en famille. Lui, sa femme Jennifer, leurs 2 filles et leur chien Jackson sont ainsi partis de leur domicile à Carpinteria (Californie) pour se rendre à Mammoth Lakes, à 6 heures de route de là. Ils étaient prêts à profiter des paysages à couper le souffle dans la région, entre lacs, forêts et montagnes.



Noozhawk

2 jours après leur arrivée à destination, le séjour a connu une mauvaise tournure. Alors qu’ils étaient en voiture, les Alldredge se sont rendu compte que Jackson n’était plus dans la camionnette. Ils se sont immédiatement arrêtés et se sont mis à le chercher partout.

Le croisé Berger Allemand / Bouvier de 5 ans était introuvable. Ashlan Alldredge et les siens étaient inquiets, mais gardaient espoir car Jackson « est vraiment intelligent, dit le père de famille à Noozhawk. C’est un chien de berger. Il fait partie de ces chiens qui vous accompagnent partout où vous allez. Il n’est pas du genre à s’enfuir ».

Des affiches ont été distribuées et des avis de recherche partagés sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, Jennifer et les filles sont rentrées à Carpinteria. Ashlan Alldredge est resté sur place pour continuer de ratisser le secteur.

7 jours de recherches et d’angoisse

Il a passé toute la semaine suivante à dormir dans sa voiture, ne se nourrissant que de barres de céréales et de légères collations. Il a rencontré des cerfs, des ours ou encore des coyotes, mais aucune trace de son chien. Le pompier était éprouvé tant mentalement que physiquement, mais il était déterminé à retrouver Jackson.

Son congé touchait toutefois à sa fin, et l’idée de devoir repartir sans son ami à 4 pattes le tourmentait. Le 7e er et dernier jour, il a été appelé par Tanner Wenzel, agent du Service des forêts. Son interlocuteur lui a annoncé qu’il venait de retrouver son chien. Ce dernier était toutefois très mal en point.

Jackson était léthargique et refusait de manger. Il n’arrivait pas à boire non plus. Il était sévèrement déshydraté et portait de multiples blessures, vraisemblablement des traces de morsures.



Noozhawk

Quand on maître est arrivé, son regard s’est animé, mais il pouvait à peine lever la tête. Ashlan Alldredge ne savait pas si le quadrupède allait survivre. Il l’a emmené dans un cabinet vétérinaire locale où on l’a mis sous perfusion, pus le chien a été transféré vers une clinique plus grande à Bishop.

D’après les vétérinaires, Jackson a très probablement été attaqué par une meute de coyotes et n’avait pas bu la moindre goutte d’eau depuis 4 jours. Il souffrait également d’une infection. Il a été placé sous antibiotiques, puis on a commencé à traiter ses plaies.

Jackson revient de loin

Ashlan Alldredge a passé la nuit dans un petit hôtel non loin de la clinique. Il a ainsi eu droit à sa première douche et son premier véritable repas depuis une semaine. Il s’est rendu quotidiennement au chevet de Jackson pour s’enquérir de son état et le réconforter.

Une quinzaine de jours plus tard, le chien était totalement rétabli et a pu quitter la clinique pour rentrer à la maison. Sa famille était à la fois surprise et soulagée. « Je n'arrive toujours pas à croire que mon chien ait survécu », confie son propriétaire.

A lire aussi : Ce chien amputé attend la famille idéale depuis 1000 jours : qui lui donnera une chance de connaître l'amour ?



Noozhawk

Jackson a repris du poil de la bête et renoué avec ses bonnes vieilles habitudes, comme « aboyer après les voisins et courir après les écureuils ».

« Nous avons tellement de chance, poursuit Ashlan Alldredge. C’est un chien incroyable ».